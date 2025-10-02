पैसों की तंगी ने रोक दी पढ़ाई! लेकिन कलम ने बदल दी जिंदगी, पान बेचते-बेचते लिख डाली नोवल और हजारों कहानियां

Pintu Pohan Inspirational Story: कहते हैं अगर कुछ करने की इच्छा हो तो इंसान बड़ी-बड़ी मंजिल को भी किसी भी परिस्थिति में हासिल कर सकता है. ऐसी ही एक कहानी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसने तमाम कठिनाइयों के बाद भी अपने टैलेंट को रुकने नहीं दिया और मेहनत करके ये साबित कर दिया है कि आपके अंदर अगर हुनर है तो आप हर हालात में अपने काम से पहचान बना सकते हैं.

हम बात कर रहे हैं कोलकाता के बेहला के एक छोटे से गली नुक्कड़ में एक पान की दुकान चलाने वाले पिंटू पोहान की, जिन्होंने गरीबी और मुश्किल हालातों में भी अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा. उनका जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा रहा. पैसों की कमी के कारण उन्हें 10वीं के बाद पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी. ऐसे में रोज के खर्चे के लिए उन्होंने एक छोटी से दुकान पर पान बेचने का काम शुरू किया.

बाधाओं को चीर कर रचा इतिहास; पुरुष वर्चस्व को तोड़ा, बेड़ियां तोड़कर बनीं भारत की पहली महिला डॉक्टर

Add Zee News as a Preferred Source

शुरुआत से ही उन्हें लिखने का काफी शौक था. ऐसे में वह पान की दुकान पर काम करते-करते 12 बंगाली किताबें, 11 नोवल, 200 से अधिक कविताएं और कहानियां लिख डाली. इतना ही नहीं पिंटू पोहान की 2000 से अधिक लेखनी अखबारों और मैगज़ीन में भी अब तक छप चुकी हैं.

पान बेचने के साथ की पढ़ाई

जानकारी के अनुसार, 1998 में उन्होंने सिर्फ 1,500 रुपये से अपनी पान की दुकान शुरू की थी. अब ये दुकान उनके काम और उनकी लिखने की जगह दोनों बन गई. लोगों ने उन्हें पान की दुकान में लिखते काफी मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. बल्कि लगातार अपने ऊपर काम किया और आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. पान बेचने के साथ-साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की. उन्होंने ग्रेजुएशन और बंगाली में मास्टर्स की डिग्री पूरी की. इसी दौरान वह छोटे-छोटे लेख और कविताएं भी डायरी में लिखा करते थे, जो धीरे-धीरे करके लोगों तक पहुंचने लगी.

UPSC ESE 2025: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस मेंस इंटरव्यू की डेटशीट जारी, Direct Link से करें डाउनलोड

उनकी किताबें अब बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. इनमें Thakurdar Ascharya Galpo, Parulmashir Chagolchana और Jhinook Kumar बच्चों के बीच काफी पसंदीदा किताबें बन गई हैं. पिंटू पोहान की सफलता की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर खुद पर भरोसा और हिम्मत हो तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है.