Advertisement
trendingNow12945512
Hindi Newsशिक्षा

पैसों की तंगी ने रोक दी पढ़ाई! लेकिन कलम ने बदल दी जिंदगी, पान बेचते-बेचते लिख डाली नोवल और हजारों कहानियां

Pintu Pohan Success Story: पढ़ें पिंटू पोहान की सफलता की कहानी, जिन्होंने पैसों की दिक्कत के कारण 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और पान की दुकान पर काम करने लगे. आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बने.  

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पैसों की तंगी ने रोक दी पढ़ाई! लेकिन कलम ने बदल दी जिंदगी, पान बेचते-बेचते लिख डाली नोवल और हजारों कहानियां

Pintu Pohan Inspirational Story: कहते हैं अगर कुछ करने की इच्छा हो तो इंसान बड़ी-बड़ी मंजिल को भी किसी भी परिस्थिति में हासिल कर सकता है. ऐसी ही एक कहानी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसने तमाम कठिनाइयों के बाद भी अपने टैलेंट को रुकने नहीं दिया और मेहनत करके ये साबित कर दिया है कि आपके अंदर अगर हुनर है तो आप हर हालात में अपने काम से पहचान बना सकते हैं.

हम बात कर रहे हैं कोलकाता के बेहला के एक छोटे से गली नुक्कड़ में एक पान की दुकान चलाने वाले पिंटू पोहान की, जिन्होंने गरीबी और मुश्किल हालातों में भी अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा. उनका जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा रहा. पैसों की कमी के कारण उन्हें 10वीं के बाद पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी. ऐसे में रोज के खर्चे के लिए उन्होंने एक छोटी से दुकान पर पान बेचने का काम शुरू किया.  

बाधाओं को चीर कर रचा इतिहास; पुरुष वर्चस्व को तोड़ा, बेड़ियां तोड़कर बनीं भारत की पहली महिला डॉक्टर

Add Zee News as a Preferred Source

शुरुआत से ही उन्हें लिखने का काफी शौक था. ऐसे में वह पान की दुकान पर काम करते-करते 12 बंगाली किताबें, 11 नोवल, 200 से अधिक कविताएं और कहानियां लिख डाली. इतना ही नहीं पिंटू पोहान की 2000 से अधिक लेखनी अखबारों और मैगज़ीन में भी अब तक छप चुकी हैं.  

पान बेचने के साथ की पढ़ाई
जानकारी के अनुसार, 1998 में उन्होंने सिर्फ 1,500 रुपये से अपनी पान की दुकान शुरू की थी. अब ये दुकान उनके काम और उनकी लिखने की जगह दोनों बन गई. लोगों ने उन्हें पान की दुकान में लिखते काफी मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. बल्कि लगातार अपने ऊपर काम किया और आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. पान बेचने के साथ-साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की.  उन्होंने ग्रेजुएशन और बंगाली में मास्टर्स की डिग्री पूरी की. इसी दौरान वह छोटे-छोटे लेख और कविताएं भी डायरी में लिखा करते थे, जो धीरे-धीरे करके लोगों तक पहुंचने लगी. 

UPSC ESE 2025: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस मेंस इंटरव्यू की डेटशीट जारी, Direct Link से करें डाउनलोड

उनकी किताबें अब बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. इनमें Thakurdar Ascharya Galpo, Parulmashir Chagolchana और Jhinook Kumar बच्चों के बीच काफी पसंदीदा किताबें बन गई हैं. पिंटू पोहान की सफलता की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर खुद पर भरोसा और हिम्मत हो तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है.

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

Pintu Pohan

Trending news

DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, मैनेजर-आयोजक पर मर्डर की FIR
Police
Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, मैनेजर-आयोजक पर मर्डर की FIR
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
uddhav thackeray
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
india
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
Rahul Gandhi
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
Maharashtra news
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
;