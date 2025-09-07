Quiz: अक्सर प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं पितृ पक्ष से जुड़े ऐसे कठिन सवाल, क्या आप जानते जवाब?

Pitru Paksha 2025: क्या आपको पता है पितृ पक्ष में पिंडदान करने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन-सा है? अगर नहीं तो पढ़ें पितृ पक्ष से जुड़ें ये 10 सवाल और जवाब..
Pitru Paksha 2025 GK: पितृ पक्ष की शुरुआत आज यानी 7 सितंबर 2025, रविवार से हो रही है. ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृ पक्ष से जुड़े कुछ सवाल और जवाब. अधिकर कई प्रतियोगिताओं में व्रत, पर्व और त्योहार आदि से जुड़े प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं. ऐसे में आप अगर कोई प्रतियोगिता या फिर किसी जीके क्वीज में भाग ले रहे हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको पता होना चाहिए. हालांकि, बिना किसी क्वीज या प्रतियोगिता के भी आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए. ये सवाल हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं. पढ़ें..
1. सवाल- पितृ पक्ष को और किस नाम से जाना जाता है?
जवाब- श्राद्ध पक्ष
2. सवाल- पितृ पक्ष कब मनाया जाता है?
जवाब- भाद्रपद (भादो) मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक मनाया जाता है.
3. सवाल- पितृ पक्ष में किए जाने वाले मुख्य कर्म क्या कहलाते हैं?
जवाब- श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान
4. सवाल- पितृ पक्ष का धार्मिक महत्व क्या है?
जवाब- अपने पूर्वजों (पितरों) को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करना
5. सवाल- पितृ पक्ष में पिंडदान करने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन-सा है?
जवाब- गया, बिहार
6. सवाल- पितृ पक्ष में किस देवता की पूजा विशेष रूप से की जाती है?
जवाब- पितृदेव और यमराज
7. सवाल- पितृ पक्ष में कौवे को भोजन क्यों खिलाते हैं?
जवाब- कौवे को पितरों का दूत माना जाता है इसलिए लोग कौवे को भोजन खिलाते हैं.
8. सवाल- गरुड़ पुराण में पितृ पक्ष को किस नाम से उल्लेख किया गया है?
जवाब- श्राद्ध पक्ष, महालया पक्ष या अपर पक्ष
9. सवाल- पितृ पक्ष में किन्हें भोजन कराना सबसे पुण्यकारी माना जाता है?
जवाब- ब्राह्मण, गाय, कुत्ता और कौवे
10. सवाल- पितृ पक्ष में किस नदी में स्नान और तर्पण को पुण्यकारी माना गया है?
जवाब- गंगा नदी
Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.