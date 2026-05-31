आईटी का क्रेज हुआ कम, अब कोर इंजीनियरिंग ब्रांच के छात्रों की लगी लॉटरी! प्लेसमेंट में आया बड़ा बदलाव

इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते समय ज्यादातर छात्रों की पहली पसंद लंबे समय तक कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच रही है. इसकी वजह शानदार पैकेज और बड़ी टेक कंपनियों में नौकरी के अवसर थे. लेकिन अब जॉब मार्केट में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. कंपनियों की जरूरतें बदल रही हैं और इसके साथ ही प्लेसमेंट का ट्रेंड भी बदलता नजर आ रहा है. आने वाले प्लेसमेंट सीजन में कोर इंजीनियरिंग ब्रांचों के छात्रों के लिए अच्छी खबर है. मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जुड़े छात्रों की मांग तेजी से बढ़ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव आने वाले वर्षों में और भी मजबूत हो सकता है.

क्यों बदल रहा है ट्रेंड?

पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का असर आईटी सेक्टर पर भी पड़ा है. कई बड़ी टेक कंपनियों ने भर्ती की रफ्तार कम कर दी है और कुछ जगहों पर कर्मचारियों की छंटनी भी देखने को मिली है. इसी बीच भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है. सरकार और निजी कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रही हैं, जिससे तकनीकी विशेषज्ञों की मांग बढ़ गई है. इसका सीधा फायदा कोर इंजीनियरिंग छात्रों को मिल रहा है. यही वजह है कि अब कंपनियां केवल सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स ही नहीं, बल्कि तकनीकी और औद्योगिक विशेषज्ञों की भी तलाश कर रही हैं.

किन ब्रांचों को मिल रहा फायदा?

इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए इस समय सबसे ज्यादा अवसर उभर रहे हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के विस्तार से इन क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या बढ़ रही है. भारत सरकार देश को सेमीकंडक्टर निर्माण का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है. वहीं कई बड़ी कंपनियां चिप मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में निवेश कर रही हैं. दूसरी ओर, ‘मेक इन इंडिया’ और ऑटोमेशन के बढ़ते प्रभाव के कारण मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों की मांग भी बढ़ी है. रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों को कंपनियां प्राथमिकता दे रही हैं.

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सिविल इंजीनियरिंग में क्या मौके हैं?

देशभर में बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो और स्मार्ट सिटी जैसी बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है. इन प्रोजेक्ट्स ने सिविल इंजीनियरिंग छात्रों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं. निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अनुभवी और प्रशिक्षित इंजीनियरों की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में सिविल इंजीनियरिंग अब फिर से आकर्षक करियर विकल्प बनती जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर और बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत तेजी से बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

छात्रों को क्या तैयारी करनी चाहिए?

कंपनियों का फोकस अब केवल डिग्री पर नहीं, बल्कि हाइब्रिड स्किल्स पर भी है. कोर इंजीनियरिंग के साथ यदि किसी छात्र को कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ है, तो उसके चयन की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए छात्रों को अपनी कोर थ्योरी मजबूत करने के साथ-साथ नई तकनीकों को सीखने पर भी ध्यान देना चाहिए. प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और इंडस्ट्री एक्सपोजर प्लेसमेंट में बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं. बदलते दौर में वही छात्र आगे निकलेंगे जो तकनीकी ज्ञान और आधुनिक कौशल का सही संतुलन बनाए रखेंगे.