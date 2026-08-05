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दुनिया के किन-किन देशों में पहले से चल रही है पॉलीमर करेंसी? जानें भारत में कब आएंगे प्लास्टिक के नोट

भारत में जल्द प्लास्टिक (पॉलीमर) करेंसी नोट आने की तैयारी है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि फिलहाल फील्ड ट्रायल चल रहा है और वित्त वर्ष 2027-28 तक पॉलीमर नोट जारी किए जा सकते हैं. जानें दुनिया के किन-किन देशों में प्लास्टिक के नोट चलते हैं और इनके क्या फायदे हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 05, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:44 PM IST
दुनिया के किन-किन देशों में पहले से चल रही है पॉलीमर करेंसी? जानें भारत में कब आएंगे प्लास्टिक के नोट

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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