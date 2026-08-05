/दुनिया के किन-किन देशों में पहले से चल रही है पॉलीमर करेंसी? जानें भारत में कब आएंगे प्लास्टिक के नोट

देश में प्लास्टिक यानी पॉलीमर करेंसी नोटों को लाने की तैयारी तेज हो गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में मौद्रिक नीति (Monetary Policy) की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फिलहाल पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल चल रहा है. इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर नोट जारी करने से पहले उनकी गुणवत्ता, टिकाऊपन और प्रदर्शन का आकलन करना है. यदि परीक्षण सफल रहता है तो वित्त वर्ष 2027-28 तक भारत में पॉलीमर नोटों का प्रचलन शुरू किया जा सकता है.
RBI लंबे समय से कागजी नोटों की बढ़ती छपाई लागत और उनकी कम उम्र को लेकर चिंतित है. सामान्य कागजी नोट जल्दी फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और बार-बार बदलने पड़ते हैं, जिससे छपाई पर बड़ा खर्च आता है. पॉलीमर नोट अधिक टिकाऊ, पानी से सुरक्षित और नकली नोटों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं. यही वजह है कि दुनिया के कई देशों ने पहले ही इस तकनीक को अपना लिया है और भारत भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.
पॉलीमर करेंसी की शुरुआत सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने की थी. वर्ष 1988 में देश के द्विशताब्दी समारोह के दौरान पहली बार प्लास्टिक के नोट जारी किए गए. यह तकनीक रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (CSIRO) ने मिलकर विकसित की थी. इसका मुख्य उद्देश्य नकली नोटों पर रोक लगाना और खराब मौसम में भी नोटों की लंबी उम्र सुनिश्चित करना था. यह प्रयोग इतना सफल रहा कि बाद में कई अन्य देशों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया.
आज कई देश पूरी तरह से कागजी नोटों को छोड़कर पॉलीमर करेंसी पर निर्भर हैं. ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड ने वर्ष 1999 तक अपने सभी कागजी नोट बदल दिए थे. रोमानिया पॉलीमर नोट अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बना. वहीं कनाडा ने 2013 तक सभी मूल्य वर्ग के नोटों को पॉलीमर में बदल दिया. इसके अलावा ब्रुनेई और वियतनाम भी बड़े पैमाने पर प्लास्टिक के नोटों का उपयोग करते हैं. इन देशों का अनुभव बताता है कि पॉलीमर करेंसी लंबे समय तक टिकती है और सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर मानी जाती है.
कुछ देशों ने अभी पूरी तरह बदलाव नहीं किया है और वहां कागजी व पॉलीमर दोनों तरह के नोट प्रचलन में हैं. ब्रिटेन ने 2016 में £5 के पॉलीमर नोट से शुरुआत की थी और बाद में £10, £20 तथा £50 तक इसका विस्तार किया. सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस भी चुनिंदा मूल्य वर्ग के लिए पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इन देशों में धीरे-धीरे प्लास्टिक करेंसी का दायरा बढ़ाया जा रहा है.
यदि भारत में पॉलीमर नोट लागू होते हैं तो इससे कई फायदे मिलने की उम्मीद है. ये नोट कागज की तुलना में अधिक समय तक चलते हैं, पानी और नमी से कम प्रभावित होते हैं तथा इनमें उन्नत सुरक्षा फीचर होने के कारण नकली नोट बनाना कठिन होता है. लंबे समय में नोटों की बार-बार छपाई की जरूरत कम होगी, जिससे सरकार और RBI की लागत भी घट सकती है. हालांकि, अंतिम फैसला फील्ड ट्रायल के नतीजों के आधार पर ही लिया जाएगा. यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो आने वाले वर्षों में भारतीयों की जेब में भी प्लास्टिक के नोट दिखाई दे सकते हैं.