/Fast Track Court: NEET छात्रों के मामलों की तेजी से होगी सुनवाई, क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट और भारत में कितने हैं?

NEET Fast Track Court: 'देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा. इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें. छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की सीरीज में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.' ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के अपने ऑफिशियल X अकाउंट से ट्वीट किया है.