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Fast Track Court: NEET छात्रों के मामलों की तेजी से होगी सुनवाई, क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट और भारत में कितने हैं?

NEET Fast Track Court: देशभर में परीक्षा पेपर लीक के मामलों को लेकर बढ़ते विरोध और छात्रों की चिंताओं के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि पेपर लीक से संबंधित सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी जिससे दोषियों को जल्द सजा मिल सके और छात्रों को न्याय भी जल्दी मिल सके. आइए जानते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है?

Written BySimran Singh
Published: Jul 23, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:25 AM IST
Fast Track Court: NEET छात्रों के मामलों की तेजी से होगी सुनवाई, क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट और भारत में कितने हैं?

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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