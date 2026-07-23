/Fast Track Court: NEET छात्रों के मामलों की तेजी से होगी सुनवाई, क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट और भारत में कितने हैं?

NEET Fast Track Court: 'देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा. इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें. छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की सीरीज में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.' ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के अपने ऑफिशियल X अकाउंट से ट्वीट किया है.
उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में छात्रों को इंसाफ देने के लिहाज से सुनवाई तेजी से की जाएगी और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचा जाएगा जिससे दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके और छात्रों को भी न्याय के लिए सालों का इंतजार न करना पड़ा. आखिर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है? भारत में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं? कितने दिनों के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो जाती है? फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज कौन होते हैं? आइए फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़ा सब कुछ जानते हैं?
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
फास्ट ट्रैक कोर्ट एक ऐसी अदालत है, जिसे खासतौर पर से उन मामलों की जल्दी सुनवाई और समयबद्ध निपटारे के लिए बनाया जाता है. ऐसे मामले जिनमें देरी से न्याय प्रभावित हो सकता है उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है और यहां पर सामान्य अदालतों की तुलना में मामलों को प्राथमिकता दी जाती है. हालांकि, इनमें भी वही कानून और न्यायिक प्रक्रिया लागू होती है, लेकिन सुनवाई को तेज करने के लिए खास व्यवस्था की जाती है.
हाल के सालों में NEET, भर्ती परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों ने लाखों छात्रों को प्रभावित किया है. कई मामलों में जांच और मुकदमे लंबे समय तक चलते रहते हैं. ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक मामले की सुनवाई होने से दोषियों को जल्दी सजा मिल सकती है. छात्रों का एग्जाम सिस्टम पर भरोसा मजबूत हो सकता है और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में भी मदद मिल सकती है.
कानून एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार 31 जनवरी 2026 तक भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 862 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं जिनमें सबसे ज्यादा 373 फास्ट ट्रैक कोर्ट उत्तर प्रदेश में हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में भी कई संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट उपलब्ध हैं. देश भर में कुल 774 फास्ट ट्रैक कौर्ट ऐसे हैं जो महिलाओं और बच्चों से जुड़े गंभीर मामलों की सुनवाई करते हैं जिन्हें फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) कहा जाता है.
फास्ट ट्रैक कोर्ट में आमतौर पर नियमित न्यायिक सेवा के अनुभवी न्यायिक अधिकारी या अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ही मामलों की सुनवाई करते हैं. इसका मतलब ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए अलग तरह के जज नहीं होते, बल्कि उन्हें स्पेशल मामलों को तेजी से निपटारे की जिम्मेदारी दी जाती है.
वैसे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ही ये है कि यहां तो मामला आएगा उसे तेजी से निपटाना है. हालांकि, इसके लिए कितने दिन या समय लगना चाहिए, इसे लेकर कोई कानून या नियम नहीं है. फास्ट ट्रैक का उद्देश्य है कि मामलों का जल्द निपटारा किया जाए. आमतौर पर किसी मामले की सुनवाई 30 दिन, 60 दिन या 90 दिनों में ही खत्म हो जाती है. उम्मीद है कि नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम दिनों में पूरी हो सकेगी.
फिलहाल सरकार ने ये घोषणा की है कि पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे. हालांकि, अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये पूरी तरह नए कोर्ट होंगे या मौजूदा फास्ट ट्रैक अदालतों को ही इन मामलों की जिम्मेदारी दी जाएगी. इस संबंध में पूरी जानकारी और दिशा-निर्देश आने बाकी हैं.