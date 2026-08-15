80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि आने वाले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्किल्स की ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया गया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को AI के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम बनाना है?
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में युवाओं को विकसित भारत की यात्रा की सबसे बड़ी ताकत बताया. उन्होंने कहा कि देश को तेज गति से आगे बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में युवाओं की निर्णायक भूमिका होगी. उन्होंने युवाओं की ऊर्जा, क्षमता और तकनीकी कौशल को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने पर जोर दिया? पीएम मोदी ने भारत में बढ़ती उद्यमिता का जिक्र करते हुए कहा कि देश में 2.5 लाख से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि युवा सिर्फ रोजगार तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाले भी बन रहे हैं. प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने युवाओं और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड घोषित किया है. उन्होंने युवाओं से बड़े सपने देखने और नए विचारों के साथ आगे आने का आह्वान किया?
प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा के विस्तार का आंकड़ा भी शेयर किया. उन्होंने 2004 से 2014 के बीच देश में 350 से कम विश्वविद्यालय होने का उल्लेख करते हुए कहा कि आज करीब 650 नए विश्वविद्यालय जुड़ चुके हैं और देश लगभग 1,000 विश्वविद्यालयों के आंकड़े के करीब पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को तकनीक, नवाचार और नए अवसरों की ओर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है?
पीएम मोदी ने एविएशन सेक्टर को भी युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा क्षेत्र बताया. उन्होंने कहा कि नए एयरपोर्ट और नए एयर रूट रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं. Maintenance, Repair and Overhaul यानी MRO क्षेत्र में भी कुशल युवाओं के लिए अवसर पैदा हो रहे हैं. उन्होंने Made in India passenger aircraft और C-295 डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया?
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य 2047 की मजबूत नींव पर आधारित है. उन्होंने कहा कि अब देश रुक नहीं सकता और उसकी रफ्तार धीमी नहीं होनी चाहिए. इसके लिए कार्य संस्कृति में बदलाव, बेहतर सोच और काम पूरा करने की गति बढ़ाना जरूरी है. उन्होंने युवाओं की क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया?
पीएम मोदी ने भारत की शक्ति को नई दिशा देने के लिए 'सप्त धारा' का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि आने वाले 5 से 7 वर्षों में ऐसे काम पूरे करने का लक्ष्य होना चाहिए, जो पिछले कई दशकों में पूरे नहीं हो सके. इसके केंद्र में देश की सामूहिक शक्ति और युवाओं की क्षमता का इस्तेमाल करने की सोच रखी गई?
प्रधानमंत्री ने देश की सामूहिक शक्ति को जगाने की अपील करते हुए कहा कि राष्ट्र केवल सरकार से नहीं बनता, बल्कि हर नागरिक के मिलकर काम करने से बनता है. उन्होंने सवाल उठाया कि आने वाले दशक में Fortune 500 में भारत की 50 कंपनियां क्यों नहीं हो सकतीं? उन्होंने इसे देश के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के रूप में सामने रखा?
पीएम मोदी ने छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था शुरू करने की बात भी कही. उनका जोर युवाओं को आधुनिक तकनीक और शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर रहा. AI स्किल ट्रेनिंग, ऑनलाइन शिक्षा और बढ़ते स्टार्टअप अवसरों को युवाओं के भविष्य से जोड़ते हुए उन्होंने तकनीकी रूप से सक्षम भारत की तस्वीर पेश की?
स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद लाल किले पहुंचे. इस वर्ष समारोह में एक ऐतिहासिक क्षण भी देखने को मिला. आजादी के बाद पहली बार लाल किले के आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस समारोह में 'वंदे मातरम' का औपचारिक गायन हुआ. इस पूरे संबोधन में युवाओं, AI, शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप और विकसित भारत के लक्ष्य पर विशेष जोर दिखाई दिया?