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1 करोड़ युवाओं को AI की ट्रेनिंग, स्टार्टअप से यूनिवर्सिटी तक लाल क‍िले से PM मोदी ने छात्रों को दिए ये तोहफे?

80वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 1 करोड़ युवाओं को एक साल में AI स्किल ट्रेनिंग देने का ऐलान किया. जानें स्टार्टअप, उच्च शिक्षा, एविएशन और विकसित भारत को लेकर उनके बड़े संदेश?

Published: Aug 15, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:35 AM IST
1 करोड़ युवाओं को AI की ट्रेनिंग, स्टार्टअप से यूनिवर्सिटी तक लाल क‍िले से PM मोदी ने छात्रों को दिए ये तोहफे?
Image Credit: AI Photo 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग क्यों?

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