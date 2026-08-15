प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में युवाओं को विकसित भारत की यात्रा की सबसे बड़ी ताकत बताया. उन्होंने कहा कि देश को तेज गति से आगे बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में युवाओं की निर्णायक भूमिका होगी. उन्होंने युवाओं की ऊर्जा, क्षमता और तकनीकी कौशल को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने पर जोर दिया? पीएम मोदी ने भारत में बढ़ती उद्यमिता का जिक्र करते हुए कहा कि देश में 2.5 लाख से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि युवा सिर्फ रोजगार तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाले भी बन रहे हैं. प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने युवाओं और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड घोषित किया है. उन्होंने युवाओं से बड़े सपने देखने और नए विचारों के साथ आगे आने का आह्वान किया?