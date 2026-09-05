'आपकी तरह शानदार भाषण कैसे दूं'? जब National Awardee Teacher से PM मोदी ने मांगी Public Speaking के टिप्स

दिल्ली में नेशनल अवार्डी टीचर्स के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीचर से पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर बनाने का तरीका पूछा. प्रधानमंत्री ने टीचर से कहा कि अगर वह उनके विद्यार्थी होते और एक बेहतर वक्ता बनना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए. पीएम मोदी ने पूछा कि एक कुशल वक्ता बनने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए. प्रधानमंत्री का यह सवाल शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में संवाद के उस अनौपचारिक पहलू को सामने लाता है, जहां टीचर से सीखने की भूमिका में प्रधानमंत्री नजर आए.
प्रधानमंत्री के सवाल के जवाब में टीचर ने कॉन्फिडेंस को पब्लिक स्पीकिंग की पहली जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस लगातार प्रैक्टिस से आता है. टीचर ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति और व्यक्तित्व को देखकर वह खुद थोड़े नर्वस थे. उनके जवाब में पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए किसी विशेष शॉर्टकट के बजाय अभ्यास और कॉन्फिडेंस पर जोर दिया गया. यह सलाह स्टूडेंट्स के साथ-साथ उन लोगों के लिए भी उपयोगी मानी जा सकती है, जो स्टेज पर बोलने या अपनी बात प्रभावी तरीकों से रखने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं.
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक भाषण और आत्मविश्वास को लेकर भी चर्चा की. एक शिक्षक ने पीएम मोदी को सलाह देते हुए कहा कि सबसे पहले आत्मविश्वास जरूरी है और यह लगातार अभ्यास से आता है. शिक्षक ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की आभा देखकर वह खुद थोड़े नर्वस हो गए थे. इस दौरान पीएम मोदी ने काशी के सांसद के तौर पर शुरू किए गए ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता अभियान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अब महिलाएं खुद आगे आकर जांच कराने लगी हैं, जबकि पहले स्थिति ऐसी नहीं थी. उन्होंने एक ही दिन में सबसे ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कर विश्व रिकॉर्ड बनने के अनुभव को भी साझा किया.
पीएम मोदी ने बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम और डिजिटल लत पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अगर बच्चे खेलों में रुचि लेने लगें और खेल से उनका मतलब वीडियो गेम नहीं, बल्कि मैदान पर जाकर खेलने से हो, तो वे धीरे-धीरे स्क्रीन की लत से बाहर आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने की जरूरत है और ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए, जो उनकी रचनात्मकता और सक्रिय भागीदारी को बढ़ाएं. पीएम मोदी ने शिक्षा व्यवस्था में बच्चों के समग्र विकास पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित रखने के बजाय वास्तविक गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है.
ड्रेस कोड को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि कुछ बड़े शहरों और विश्वविद्यालयों में सामने आए ऐसे मामलों में कई बार जागरूकता की कमी दिखाई देती है और कभी-कभी नियमों को बिना पर्याप्त जानकारी या समझाए लागू कर दिया जाता है. उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे ऐसे फैसलों के असर और बच्चों की आशंकाओं को समझें और देखें कि कहीं इनका उनके व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा. पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षकों को सिर्फ किताबों और पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि बच्चों के जीवन से जुड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि बचपन को खत्म नहीं होने देना चाहिए और इसे बचाए रखने में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. बच्चों का बचपन जीवित रखना शिक्षक की जिम्मेदारी है.
बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपने सांसद के रूप में शुरू किए गए Breast Cancer Awareness Campaign का भी उल्लेख किया. PM मोदी ने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी है कि अब महिलाएं खुद आगे आकर जांच कराने के लिए सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि पहले स्थिति ऐसी नहीं थी. प्रधानमंत्री ने इसे अपने अनुभव का एक सकारात्मक पक्ष बताया और महिलाओं में स्वास्थ्य जांच को लेकर बढ़ती जागरूकता की ओर संकेत किया.
प्रधानमंत्री ने बातचीत में एक दिन में सबसे अधिक लोगों की Screening किए जाने से जुड़े World Record का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार, काशी में Breast Cancer Awareness से जुड़े प्रयासों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की स्क्रीनिंग की गई और यह एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा. हालांकि, किसी रिकॉर्ड से जुड़े सटीक आंकड़े और आधिकारिक प्रमाण की पुष्टि के लिए संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड या दस्तावेज को देखना जरूरी होगा. इसलिए इस दावे को यहां प्रधानमंत्री के बयान के संदर्भ में ही रखा गया है.