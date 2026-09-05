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'आपकी तरह शानदार भाषण कैसे दूं'? जब National Awardee Teacher से PM मोदी ने मांगी Public Speaking के टिप्स

शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल अवार्डी टीचर से पब्लिक स्पीकिंग बेहतर करने का टिप मांगा. शिक्षक ने कॉन्फिडेंस और लगातार प्रैक्टिस को सफलता की कुंजी बताई. बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने काशी में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन का अनुभव भी शेयर किया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 05, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:43 AM IST
'आपकी तरह शानदार भाषण कैसे दूं'? जब National Awardee Teacher से PM मोदी ने मांगी Public Speaking के टिप्स

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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