दुनिया इस समय ऐसे दौर से गुजर रही है जहां संसाधनों की कमी नहीं, लेकिन भरोसे की भारी कमी महसूस की जा रही है. इसी संदेश के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 देशों और अन्य साझेदार देशों के साथ एक अहम सत्र में हिस्सा लिया. इस बैठक का विषय था 'नई साझेदारियां बनाना और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को फिर से मजबूत करना'. इस चर्चा में ब्राजील, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी शामिल हुए. साथ ही विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक ने भी भाग लिया. इसी दौरान पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से हुई, जो फरवरी 2025 के बाद उनकी पहली आमने-सामने बातचीत थी. ये बैठक वैश्विक भरोसे और साझेदारी के नए मॉडल पर केंद्रित रही.
G7 और साझेदार देशों की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि आज दुनिया संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है. उन्होंने बताया कि जब देशों के बीच विश्वास कमजोर होता है, तो विकास और सहयोग दोनों प्रभावित होते हैं. इस सत्र में भारत के साथ-साथ ब्राजील, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने भी हिस्सा लिया. चर्चा में यह मुद्दा प्रमुख रहा कि कैसे वैश्विक साझेदारियों को फिर से मजबूत किया जाए. मोदी ने जोर देकर कहा कि आज के समय में भरोसा ही सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी बन चुका है, जिसके बिना कोई भी वैश्विक व्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती.
इस पूरे सत्र की मेजबानी कर रहे फ्रांस का उद्देश्य एक अधिक न्यायपूर्ण और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय साझेदारी प्रणाली तैयार करना था. फ्रांस चाहता है कि दुनिया में विकास सहयोग सिर्फ दानदाता और प्राप्तकर्ता के रिश्ते तक सीमित न रहे, बल्कि बराबरी के आधार पर आगे बढ़े. इसी सोच के तहत इस बैठक को डिजाइन किया गया था. कुछ सत्रों को इस तरह से भी प्रस्तुत किया गया कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रुचि के अनुरूप हों. चर्चा का केंद्र यह था कि वैश्विक मंचों पर भरोसा और सहयोग को कैसे नई दिशा दी जाए और पुरानी असमानताओं को कैसे कम किया जाए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि भरोसे की कमी सबसे बड़ी समस्या है. उन्होंने कहा कि आपसी विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति है. मोदी ने यह भी कहा कि भविष्य की साझेदारियां तभी सफल होंगी जब वे बराबरी और सहयोग पर आधारित होंगी, न कि दाता और प्राप्तकर्ता के पुराने मॉडल पर. उन्होंने ग्लोबल साउथ के देशों की उम्मीदों का भी जिक्र किया और कहा कि इन देशों को सिर्फ सहायता नहीं, बल्कि सम्मानजनक साझेदारी चाहिए. भारत ने विकास सहयोग में नए मॉडल को आगे बढ़ाने की बात रखी.
बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीका में भारत के प्रयासों को विशेष रूप से रेखांकित किया. उन्होंने बताया कि भारत प्रशिक्षण, जल प्रबंधन, कृषि, ऊर्जा और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में लगातार सहयोग कर रहा है. इसका उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास क्षमता को मजबूत करना है. मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों की अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं और वे बराबरी की साझेदारी चाहते हैं. इस दृष्टिकोण से भारत एक ऐसे मॉडल को बढ़ावा दे रहा है जिसमें विकास सहयोग पारदर्शी, स्थायी और आपसी सम्मान पर आधारित हो.
इस बैठक में भारत ने उस कम्युनिके पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसमें विकास वित्तीय प्रणाली में सुधार की बात कही गई थी और जिसे G7 के साथ-साथ केन्या और दक्षिण कोरिया ने समर्थन दिया था. हालांकि भारत ने कुछ अन्य प्रस्तावों पर सहमति जताई, जिनमें बुंडिबुग्यो इबोला प्रकोप पर समन्वित प्रतिक्रिया और कैंसर से लड़ने के लिए रोडमैप शामिल था. भारत का रुख यह दर्शाता है कि वह हर वैश्विक प्रस्ताव पर अपनी शर्तों और विकास दृष्टिकोण के अनुसार ही आगे बढ़ता है और संतुलित साझेदारी को प्राथमिकता देता है.
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ मिलाया और एक साथ बैठे, हालांकि पहले ‘फैमिली फोटो’ के दौरान दोनों की बातचीत नहीं हुई थी. यह उनकी फरवरी 2025 के बाद पहली आमने-सामने मुलाकात थी. दोनों नेताओं के बीच रिश्ते पिछले कुछ समय से कई मुद्दों के कारण तनावपूर्ण रहे हैं. इनमें भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, वीजा प्रतिबंध, और भारतीय नागरिकों से जुड़े कुछ विवाद शामिल हैं. इसके अलावा हाल ही में ओमान के पास एक घटना को लेकर भी मतभेद सामने आए थे, जिससे रिश्तों पर असर पड़ा है.
सत्र के अंत की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई अहम द्विपक्षीय बैठकें तय हैं. मंगलवार शाम को वे Canada, United किंगडम और United Arab Emirates के नेताओं से बातचीत करेंगे. इसके अलावा बुधवार दोपहर को उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता होगी. इन बैठकों में व्यापार, सुरक्षा, निवेश और वैश्विक साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. यह दौरा भारत की वैश्विक कूटनीति और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को भी दर्शाता है, जहां वह संतुलित और भरोसे आधारित सहयोग पर जोर दे रहा है.