CBSE, केवी और नवोदय विद्यालय में 2 अक्टूबर तक दिखाई जाएगी ये खास फिल्म, शिक्षा मंत्रालय ने दिया निर्देश

Chalo Jeete Hain Movie: अगर आप सीबीएसई (CBSE), केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) या फिर नवोदय विद्यालय (Navodaya Vidyalaya) में पढ़ते हैं तो आपको ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए. जी हां, स्कूलों में 2 अक्टूबर तक एक खास फिल्म दिखाई जाएगी. इस फिल्म को दिखाने का निर्देश खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिया है.

ये है वो फिल्म

दरअसल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवी और नवोदय विद्यालय को निर्देश दिया है कि वो अपने संबद्ध स्कूलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Film on PM Narendra Modi) के बचपन की घटनाओं से प्रेरित फिल्म 'चलो जीते हैं' (Chalo Jeete Hain) की स्क्रीनिंग करें. इस फिल्म को देखने से बच्चे मोटिवेट होंगे और सेवा, जिम्मेदारियों के प्रति उनके मन में अच्छे विचार आएंगे. जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म को पूरे देश में फिर से री-रिलीज किया है. ऐसे में थियटर में भी जाकर आप इसे देख पाएंगे.

वही जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं। Add Zee News as a Preferred Source ‘Chalo Jeete Hain’- An inspiring short film, being screened in theatres across India. pic.twitter.com/ARoH1JdIS7 — Ashwini Vaishnaw (AshwiniVaishnaw) September 17, 2025

निर्देश देते हुए मंत्रालय ने कहा कि यह फिल्म युवा बच्चों को चरित्र, सेवा और उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर सोचने के लिए हेल्प करेगी. फिल्म बच्चों के मोरल विकास के लिए एक केस स्टडी के रूप में भी काम कर सकती है और छात्रों को सामाज में अपने जीवन को सही तरीके से जीने और अपने सपनों के प्रति लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी.

October 2025 School Holidays: अक्टूबर में छुट्टियों की लगी लाइन! दशहरा-दिवाली से लेकर छठ पूजा तक, जानें कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल

मंत्रालय ने बताया कि ये स्क्रीनिंग प्रेरणा (Prerana) नामक एक एक्सपेरिमेंटिल प्रोग्राम का हिस्सा है, जो नौ मानवीय मूल्यों पर आधारित है.

1. स्वाभिमान और विनय

2. शौर्य और साहस

3. परिश्रम और समर्पण

4. सत्यनिष्ठा और शुचिता

5. करुणा और सेवा

6. नवचार और जिज्ञासा

7. विविधता और एकता

8. श्रद्धा और विश्वास

9. स्वतंत्रता और कर्तव्य

जानकारी के लिए बता दें, प्रेरणा कार्यक्रम साल 1888 में स्थापित गुजरात के वडनगर के ऐतिहासिक वर्नाक्युलर स्कूल से संचालित किया जा रहा है. ये वह संस्थान है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शैक्षिक यात्रा शुरू की थी.