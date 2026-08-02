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100 रविवार तक चलेगा 'नशामुक्त युवा अभियान', PM मोदी ने बताया कैसे बदलेगा देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान' की शुरुआत करते हुए 100 रविवार तक देशभर में जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान किया. 1 करोड़ युवाओं को जोड़ने वाले इस मिशन में 125 से अधिक संगठन और 28 हजार केंद्र शामिल हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 02, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:16 PM IST
100 रविवार तक चलेगा 'नशामुक्त युवा अभियान', PM मोदी ने बताया कैसे बदलेगा देश

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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