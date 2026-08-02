100 रविवार तक चलेगा 'नशामुक्त युवा अभियान', PM मोदी ने बताया कैसे बदलेगा देश

देश को नशे की बढ़ती चुनौती से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी रविवार को 'नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान' की शुरुआत की. इस अभियान का लक्ष्य सिर्फ नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि युवाओं को स्वस्थ और जिम्मेदार जीवन की ओर प्रेरित करना भी है. सरकार ने इस मिशन से देशभर के 1 करोड़ से अधिक युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है. इसकी शुरुआत एक साथ 28 हजार से ज्यादा स्थानों पर हुई, जहां मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और आध्यात्मिक संस्थाएं भी शामिल हुईं.
प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी से चलने वाला जन आंदोलन है, जो अगले 100 रविवार तक लगातार लोगों को नशामुक्त भारत का संदेश देगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया. इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य युवाओं को ड्रग्स और अन्य नशे की बुराइयों से दूर रखना है. सरकार ने इस अभियान से 1 करोड़ से अधिक युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है. देशभर के 28 हजार से ज्यादा स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लोगों ने नशामुक्त भारत का संकल्प लिया. विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब देश का युवा नशे जैसी बुराइयों से पूरी तरह मुक्त रहेगा और समाज सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा.
प्रधानमंत्री ने बताया कि यह अभियान सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाज के अलग-अलग वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है. देश के 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक संगठन और औद्योगिक संघ इस मिशन से जुड़े हैं. ब्रह्माकुमारीज़, इस्कॉन, चिन्मय मिशन और ऑरोविले जैसे प्रमुख आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी संस्थाओं का साझा लक्ष्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना और सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नशे के खतरों को समझें, जागरूक बनें और अपने साथ-साथ दूसरों को भी इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करें.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत पिछले वर्ष काशी में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी. काशी से मिली सफलता के बाद अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस पहल में वैज्ञानिक सोच के साथ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों का भी समावेश किया गया है. भारत की परंपरा हमेशा नशे जैसी बुराइयों का विरोध करती रही है और यही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है. प्रधानमंत्री ने बताया कि 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन, कई सामाजिक संस्थाएं और गैर-सरकारी संगठन मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं. 'काशी डिक्लेरेशन' के जरिए अभियान के लिए एक विस्तृत रोडमैप भी तैयार किया गया है.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी से निकला यह विचार अब देशव्यापी जन आंदोलन बन चुका है. उन्होंने बताया कि आज से शुरू हुआ 'नशामुक्त युवा अभियान' अगले 100 रविवार तक लगातार चलेगा. इस दौरान देशभर में कला, संस्कृति, अध्यात्म, खेल, सेवा और जनजागरूकता से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. लाखों युवाओं ने अभियान के शुभारंभ पर नशामुक्ति की शपथ भी ली.
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज में स्थायी बदलाव लाने का प्रयास है. उनके अनुसार, आने वाले 100 रविवार नशामुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम साबित होंगे और युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का बड़ा माध्यम बनेंगे.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है. उन्होंने कहा कि नशे की वजह से एक मां के सपने टूट जाते हैं और परिवार की खुशियां बिखर जाती हैं. उन्होंने परिवारों से अपील की कि यदि कोई बच्चा या युवा नशे की लत का शिकार हो जाए तो उसे छिपाने के बजाय समय रहते डॉक्टरों और विशेषज्ञों की मदद लें. उन्होंने कहा कि नशे की गिरफ्त से बाहर निकलना संभव है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है.
प्रधानमंत्री ने माता-पिता से बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करने और भरोसे का माहौल बनाने की अपील की, ताकि वे अपनी समस्याएं बिना डर साझा कर सकें और गलत रास्ते पर जाने से पहले सही मार्गदर्शन पा सकें.