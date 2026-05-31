रिटायर्ड टीचर ने कैसे खत्म की पानी की समस्या? पीएम मोदी ने ‘मन की बात’ में दो टीचरों की कहानी सुनाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 134वें एपिसोड को संबोधित किया है. इस दौरान उन्होंने देशभर में हो रहे प्रेरक सामाजिक कार्यों का जिक्र किया. खास तौर पर गोवा और तमिलनाडु से जुड़ी दो ऐसी कहानियां सामने आईं, जिन्होंने समाज सेवा और देशभक्ति की भावना को उजागर किया. इन कहानियों ने दिखाया कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं.

गोवा में पानी की समस्या कैसे सुलझी?

गोवा के मड्डी-तोलाप इलाके में लंबे समय से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई थी. स्थानीय लोग रोज पानी की कमी से जूझ रहे थे. इसी बीच रिटायर्ड शिक्षक बालकृष्ण अइया ने इस समस्या के समाधान में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने पाइपलाइन बिछाने के काम में सक्रिय भागीदारी की और कई घरों तक पानी पहुंचाने में मदद की. उनके प्रयासों से लोगों को बड़ी राहत मिली और दैनिक जीवन आसान हो गया.

बालकृष्ण अइया की भूमिका क्या थी?

बालकृष्ण अइया भले ही सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, लेकिन समाज सेवा के प्रति उनका जुनून आज भी कायम है. उन्होंने अपने अनुभव और मेहनत से स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम किया और पानी की समस्या को काफी हद तक कम कर दिया. उनका यह योगदान इस बात का प्रमाण है कि सेवा की भावना के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती, बल्कि इच्छाशक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है.

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गिरिजा अम्मा की प्रेरक पहल क्या है?

तमिलनाडु के नागरकोइल में गिरिजा अम्मा के साथ हुई मुलाकात ने एक और प्रेरक कहानी को सामने रखा. वे करीब 15 स्कूलों का संचालन करती हैं, जिनमें चेन्नई का जयगोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय प्रमुख है. उन्होंने शिक्षा को देशभक्ति से जोड़ते हुए छात्रों को प्रेरित किया कि वे देश के सैनिकों के लिए योगदान दें. यह पहल ‘मन की बात’ से प्रेरित होकर शुरू की गई थी.

40 लाख रुपये कैसे इकट्ठा हुए?

गिरिजा अम्मा ने अपने सभी स्कूलों के छात्रों से अपील की कि वे हर दिन केवल एक रुपया देश के जवानों के लिए योगदान दें. यह छोटा योगदान सालभर में 365 रुपये प्रति छात्र बन गया. हजारों छात्रों की भागीदारी से करीब 40 लाख रुपये की राशि जुटाई गई, जिसे बाद में सैनिकों के कल्याण के लिए समर्पित किया गया. यह उदाहरण दिखाता है कि छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन का कारण बन सकते हैं.

इन कहानियों से क्या सीख मिलती है?

इन दोनों कहानियों से यह संदेश मिलता है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग बिना स्वार्थ के समाज के लिए काम कर रहे हैं. चाहे वह पानी की समस्या का समाधान हो या छात्रों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, हर प्रयास महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐसे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत की असली ताकत उसके लोग हैं. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे ऐसे प्रयासों को पहचानें, सराहें और खुद भी समाज सेवा से जुड़ें.