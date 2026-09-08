Vadodara में PM Modi का Gen-Z को संदेश, बोले- ‘सच की हुंकार’ के साथ आगे बढ़ रहा भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी आज 8 सितंबर को गुजरात के वडोदरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को 21वीं सदी के भारत की ‘जीवनरेखा’ बताया. पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की काम करने की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है और विकास परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया गया है.
पीएम मोदी ने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 2004 में विचार शुरू हुआ था और 2006 में इसके लिए विशेष कंपनी बनाई गई थी, लेकिन 2014 तक परियोजना से जुड़ी फाइलें ही आगे-पीछे होती रहीं. उन्होंने कहा कि 2014 के बाद परियोजना को गति दी गई और 2,800 किलोमीटर के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा किया गया. उनके मुताबिक, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर अब देश के व्यापार और कारोबार का महत्वपूर्ण आधार बन रहे हैं.
प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले यात्री और मालगाड़ियां एक ही ट्रैक का इस्तेमाल करती थीं, जिससे दोनों की गति प्रभावित होती थी. अब अलग फ्रेट कॉरिडोर बनने से स्थिति बदली है. उनके अनुसार, पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर पर प्रतिदिन 430 से अधिक मालगाड़ियां चल रही हैं. उन्होंने दावा किया कि पहले 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में मालगाड़ी को करीब 6.30 घंटे लगते थे, जबकि अब यह समय आधे से भी कम रह गया है.
पीएम मोदी ने मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट से वडोदरा तक डबल-स्टैक कंटेनर मालगाड़ी के संचालन का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इस तरह की एक मालगाड़ी में एक बार में 250 से अधिक ट्रकों के बराबर सामान पहुंचाया जा सकता है. विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने ‘नाराज फूफाजी’ वाला बयान भी दिया और कहा कि कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि ट्रक वालों का क्या होगा.
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब रेलवे उन इलाकों तक भी पहुंच रही है, जहां दशकों तक रेल संपर्क नहीं था. गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों को भी रेल परियोजनाओं से जोड़ने की बात उन्होंने कही. उन्होंने बताया कि इस साल का रेल बजट 2.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है और रेलवे के आधुनिकीकरण से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं.
पीएम मोदी ने वडोदरा को शिक्षा, स्किल और इंडस्ट्री के सहयोग का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि शहर अब भारत के पहले मेड-इन-इंडिया सैन्य परिवहन विमान C-295 के निर्माण से भी जुड़ा है. उनके अनुसार, C-295 की पहली उड़ान वडोदरा के आसमान से हो चुकी है. उन्होंने शहर के लोगों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी.
पीएम मोदी ने कहा कि भारत का युवा ‘सच की हुंकार’ के साथ आगे बढ़ता है. उन्होंने युवाओं के संदर्भ में सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर जैसे ऊर्जा क्षेत्रों में सरकार के फोकस का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि घरेलू सौर विनिर्माण बढ़ने से आत्मनिर्भरता को मजबूती मिली है.
प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तेजी से आगे बढ़ रही है. उनके अनुसार, देश में 55 लाख परिवारों ने अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाए हैं, जिनमें गुजरात के करीब 11 लाख परिवार शामिल हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा समय भारत की युवाशक्ति के उत्कर्ष का काल है और यह अवसर दोबारा नहीं आएगा. उन्होंने युवाओं और देशवासियों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित बनाना ही देश का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए.