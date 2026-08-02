/ड्रग्स के विरुद्ध, पीएम मोदी का युद्ध...युवाओं को नशे से निकालने के लिए चलेगा 100 हफ्तों का मिशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को 'नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान' के शुभारंभ किया. इस राष्ट्रीय अभियान से देशभर के 1 करोड़ से अधिक युवाओं के जुड़ने का लक्ष्य रखा गया है. कार्यक्रम का आयोजन 28,000 से ज्यादा स्थानों पर एक साथ किया जा रहा है. इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य जनप्रतिनिधि भी अभियान में भाग लेकर युवाओं को नशामुक्त भारत का संकल्प दिला रहे हैं.
यह राष्ट्रीय अभियान 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक संगठनों और औद्योगिक संघों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है. अभियान में ब्रह्माकुमारीज़, इस्कॉन, चिन्मय मिशन और ऑरोविले जैसे प्रमुख आध्यात्मिक संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं.
कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से ड्रग्स और अन्य नशे की घातक आदतों से दूर रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें हर हाल में इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करना है. प्रधानमंत्री ने कहा, "हमें संकल्प लेना है कि हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझें, पूरी तरह जागरूक रहें और इससे दूर रहें. इसी संकल्प के साथ राष्ट्रीय नशामुक्ति अभियान की शुरुआत हुई है."
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इस अभियान का पायलट प्रोजेक्ट पिछले वर्ष काशी से शुरू किया गया था. उन्होंने कहा कि काशी से शुरुआत होने के कारण इस पहल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ-साथ आध्यात्मिक ऊर्जा और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का भी समावेश है. उनके अनुसार, भारत की संस्कृति सदियों से नशे जैसी बुराइयों को अस्वीकार करती आई है और यही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है.
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस अभियान से देश के 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन, कई सामाजिक संस्थाएं और गैर-सरकारी संगठन (NGO) जुड़ चुके हैं. उन्होंने बताया कि सभी संगठनों ने मिलकर नशामुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामूहिक संकल्प लिया है. साथ ही 'काशी डिक्लेरेशन' के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक विस्तृत रोडमैप भी तैयार किया गया है, जिससे देशभर में जनजागरूकता और जनभागीदारी को मजबूत किया जा सके.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी से शुरू हुआ यह जनकल्याणकारी विचार अब एक राष्ट्रीय अभियान का रूप ले चुका है. उन्होंने कहा, 'आज से देशभर में 'नशामुक्त युवा अभियान' की शुरुआत हो रही है. यह अभियान हर वर्ग के युवाओं को जोड़ने वाला है. लाखों युवाओं ने अभी नशामुक्ति की शपथ ली है और यह संकल्प आने वाले 100 हफ्तों तक लगातार जारी रहेगा." प्रधानमंत्री ने बताया कि अगले 100 रविवार तक देशभर में कला, संस्कृति, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नशामुक्ति का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा. उनके अनुसार, ये 100 रविवार नशामुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम साबित होंगे.
प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करते हुए कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है. उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, 'नशा एक मां के सपनों को चूर-चूर कर देता है और एक बहन को उसके भाई से दूर कर देता है.' उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नशे जैसी बुराई से दूर रहें, स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि कोई युवा या बच्चा गलती से नशे की लत का शिकार हो भी जाए, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसके जीवन के सभी रास्ते बंद हो गए हैं. उन्होंने परिवारों से अपील की कि सामाजिक प्रतिष्ठा या लोगों के डर से ऐसी समस्या को छिपाने के बजाय समय रहते विशेषज्ञों और डॉक्टरों की मदद लें, ताकि प्रभावित बच्चे को नशे की लत से बाहर निकाला जा सके. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि परिवारों में बच्चों के साथ खुलकर संवाद करने की संस्कृति विकसित करनी होगी. माता-पिता और अभिभावकों को ऐसा भरोसेमंद माहौल बनाना चाहिए, ताकि बच्चे किसी गलत संगत या नशे की ओर बढ़ने से पहले ही अपनी समस्याएं साझा कर सकें और उन्हें समय रहते सही मार्गदर्शन मिल सके.