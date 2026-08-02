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ड्रग्स के विरुद्ध, पीएम मोदी का युद्ध...युवाओं को नशे से निकालने के लिए चलेगा 100 हफ्तों का मिशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नशा मुक्त युवा–विकसित भारत संकल्प अभियान' की शुरुआत की. 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य है. जानें पीएम मोदी ने क्या कहा, काशी मॉडल की क्या है खासियत और 125 से अधिक संगठन कैसे जुड़े.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 02, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:58 AM IST
ड्रग्स के विरुद्ध, पीएम मोदी का युद्ध...युवाओं को नशे से निकालने के लिए चलेगा 100 हफ्तों का मिशन

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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