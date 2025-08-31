मन की बात में गूंजी सरदार पटेल की आवाज, फिर मोदी ने सुनाया सेना के एक गुप्त ऑपरेशन का किस्सा

PM Modi Mann Ki Baat: रविवार को पीएम मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम के 125वें एपिसोड में कई चीजों के ऊपर जिक्र किया. उन्होंने कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की है. इन चर्चाओं के बीच एक आवाज हर तरफ गूंजी. वो आवाज थी..लौह पुरुष सरदार पटेल की. उनकी आवाज को सुनाते हुए पीएम ने सेना के एक गुप्त ऑपरेशन का किस्सा भी दर्शकों को सुनाया. किस्सा पढ़ने से पहले आप उस ऑडियो को सुनिए..

Recalled the courage shown by our forces during Operation Polo. Our Government’s decision to mark 17th September as Hyderabad Liberation Day has been deeply appreciated, especially by the people of Telangana, Karnataka and Maharashtra. MannKiBaat pic.twitter.com/zKfkPZHD8B — Narendra Modi (narendramodi) August 31, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

ऑडियो में क्या था?

ऑडियो में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि तो 'जो मानपत्र में आपने लिखा है राज्यों के बारे में मैंने जो किया..हैदराबाद के बारें में हमारी सरकार ने जो किया. ठीक है लेकिन आप जानते हैं हैदराबाद का किस्सा इस तरह से.. हमने किया, उसमें कितनी मुसीबतें थी. सब स्टेट के साथ, सब प्रिंस के साथ हमने वादा दिया कि कोई प्रिंस का या कोई राजा का हम गलत फैसला नहीं करेंगे, लेकिन उनके लिए हमने वहां तक समझौता किया'.

UPSC Prelims, मेंस और इंटरव्यू कर लिया पास? लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, ना ले टेंशन, मिलेगा ये सुनहरा मौका

PM मोदी ने इस ऑडियो का जिक्र करते हुए कहा कि, हैदराबाद की घटनाओं पर उनके स्वर में जो पीड़ा है उसे आप महसूस कर सकते हैं. अगले महीने सितंबर में हम हैदराबाद लिबरेशन डे भी मनाएंगे. ये वही महीना है जब हम सभी उन वीरों के साहस को याद करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन पोलो में हिस्सा लिया था.

क्या है ऑपरेशन पोलो?

चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर क्या ऑपरेशन पोलो, जिसका किस्सा पीएम ने आज के इस कार्यक्रम में सुनाया. बता दें, 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो कई रियासतों को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का ऑप्शन दिया गया था. ऐसे में कुछ भारत के साथ आ गईं, लेकिन जम्मू-कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद अलग राह पर चलना चाहते थे. ऐसे में हैदराबाद के शासक, निजाम मीर उस्मान अली खान और एक निजी सशस्त्र मिलिशिया रजाकार के अत्याचार लोगों पर हर दिन बढ़ते जा रहे हैं.

आजाद हुआ हैदराबाद

तिरंगा फहराने या वंदे मातरम कहने पर भी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था. महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था. उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने भी चेतावनी दी थी कि ये समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही है. आखिरकार सरदार पटेल ने पूरे मामले को अपने हाथ में लिया. उन्होंने सरकार को ऑपरेशन पोलो को शुरू करने के लिए तैयार किया. बेहद कम समय में हमारी सेना ने हैदराबाद को निजाम की तानाशाही से आजाद कराया और उसे भारत का हिस्सा बनाया, जिसके बाद पूरे देश ने इस सफलता का उत्सव मनाया.