बिना बड़े मंच और बजट के सांस्कृतिक केंद्र बना 'गीतांजलि IISc', ‘मन की बात’ के 129 एपिसोड में PM मोदी ने की तारीफ

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ में 'गीतांजलि IISc' ग्रुप की प्रशंसा की है. उन्होंने कहा कि 'गीतांजलि IISc' अब सिर्फ एक क्लास नहीं है. बल्कि, यह कैंपस का सांस्कृतिक केंद्र बन गया है.

Edited By:  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 28, 2025, 04:54 PM IST
Geetanjali IISc: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 28 दिसंबर, 2025 को साल के अंतिम और 129वें ‘मन की बात’ एपिसोड में 'गीतांजलि IISc' ग्रुप की प्रशंसा की है. उन्होंने कहा कि 'गीतांजलि IISc' अब सिर्फ एक क्लास नहीं है. बल्कि, यह कैंपस का सांस्कृतिक केंद्र बन गया है. जहां हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, लोक परंपराएं और शास्त्रीय विधाएं हैं और छात्र यहां साथ बैठकर रियाज करते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'आज का जीवन तकनीक पर आधारित होता जा रहा है, जो परिवर्तन सदियों में आते थे. वो बदलाव हम कुछ बरसों में होते देख रहे हैं. कई बार तो कुछ लोग चिंता जताते हैं कि रोबोट्स कहीं मनुष्यों को ही न रिप्लेस कर दें. ऐसे बदलते समय में मानव विकास के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है.'

'IISc की पहचान है रिसर्च और इनोवेशन'
उन्होंने कहा, 'मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि नई सोच और नए तरीकों के साथ हमारी अगली पीढ़ी अपनी संस्कृति की जड़ों को अच्छी तरह थाम रही है. भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) की पहचान रिसर्च और इनोवेशन है. कुछ साल पहले वहां के कुछ छात्रों ने महसूस किया कि पढ़ाई और रिसर्च के बीच संगीत के लिए भी जगह होनी चाहिए. बस यहीं से एक छोटी-सी म्यूजिक क्लास शुरू हुई और यह आज एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया है.'

'गीतांजलि IISc' से जुड़े हैं सैकड़ों लोग 
पीएम मोदी ने कहा बिना बड़े मंच और बजट के बस धीरे-धीरे ये पहल बढ़ती गई और आज इसे हम 'गीतांजलि आईआईएससी' के नाम से जानते हैं. उन्होंने कहा कि छात्र यहां साथ बैठकर रियाज करते हैं. स्टूडेंट्स के साथ प्रोफेसर भी यहां साथ बैठते हैं और उनके परिवार भी इसमें जुड़ते हैं. पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज गीतांजलि आईआईएससी' से 200 से ज्यादा लोग जुड़े हैं. इसमें खास बात यह कि जो लोग विदेश चले गए, वो आज भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर इस ग्रुप की डोर थामे हुए हैं.

'स्मार्ट इंडिया हैकथॉन'
इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं से 'हैकाथॉन' (Hackathon) से जुड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 सालों में 'स्मार्ट इंडिया हैकथॉन' में 13 लाख से ज्यादा छात्र और 6 हजार से ज्यादा संस्थान हिस्सा ले चुके हैं.  युवाओं ने सैकड़ों समस्याओं के सटीक समाधान भी दिए हैं. उन्होंने कहा देश में इस तरह के 'हैकथॉन' का आयोजन समय-समय पर होता रहता है. (इनपुट - एजेंसी) 

Geetanjali IISc

