SRCC के 100 साल पूरे, Teacher's Day पर PM मोदी देंगे Gen Z को गुरु मंत्र

दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी SRCC के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 5 सितंबर को शताब्दी समारोह आयोजित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष अवसर पर कॉलेज पहुंचेंगे और समारोह को संबोधित करेंगे. शिक्षक दिवस के दिन होने वाले इस आयोजन को कॉलेज के इतिहास और भारतीय शिक्षा व्यवस्था, दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 सितंबर को शाम करीब 7 बजे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहुंचेंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह शताब्दी समारोह में शामिल होने के साथ ही उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री का संबोधन कॉलेज की 100 वर्षों की शैक्षणिक यात्रा, शिक्षा के महत्व और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका पर केंद्रित हो सकता है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में गिना जाता है. कॉलेज विशेष रूप से वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है. लंबे समय से यह संस्थान देश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और पेशेवर अवसरों के लिए तैयार करता रहा है.
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्थापना वर्ष 1926 में प्रख्यात उद्योगपति और परोपकारी श्री श्री राम ने की थी. उस दौर से लेकर आज तक संस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. एक शताब्दी की यह यात्रा भारत में उच्च शिक्षा के बदलते स्वरूप और संस्थानों की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाती है.
100 वर्षों के दौरान SRCC ने कई पीढ़ियों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शिक्षा दी है. कॉलेज के पूर्व विद्यार्थियों ने अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है. यहां से विद्वान, पेशेवर, प्रशासक, उद्यमी और नीति निर्माता निकल चुके हैं, जिन्होंने शिक्षा, उद्योग, प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में योगदान दिया है.
इस शताब्दी समारोह का आयोजन 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर किया जा रहा है. यही वजह है कि कार्यक्रम का महत्व और बढ़ जाता है. शिक्षक दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है. ऐसे में SRCC के 100 वर्ष पूरे होने का समारोह शिक्षा और शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित करने का अवसर भी बनेगा.
समारोह के दौरान राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों के योगदान को भी सम्मानित किया जाएगा. शिक्षा केवल डिग्री और रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और देश के विकास की नींव तैयार करती है. इसी दृष्टिकोण के साथ SRCC का शताब्दी समारोह संस्थान की उपलब्धियों के साथ शिक्षकों के योगदान को भी सामने लाएगा.
SRCC की 100 वर्ष की यात्रा भारतीय उच्च शिक्षा के विकास की एक महत्वपूर्ण कहानी भी है. वाणिज्य और अर्थशास्त्र की शिक्षा से शुरू हुई इसकी पहचान समय के साथ व्यापक हुई. आज संस्थान की विरासत उसके पूर्व विद्यार्थियों, शिक्षकों और अकादमिक योगदान से जुड़ी है. प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में होने वाला शताब्दी समारोह इसी विरासत, उपलब्धियों और भविष्य की शैक्षणिक दिशा को सामने रखने वाला महत्वपूर्ण अवसर होगा.