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Hindi Newsशिक्षाफिर लैपटॉप-मोबाइल पर पढ़ेंगे आपके बच्चे? PM मोदी ने कर दी अपील, क्या देश में लौटने वाला है ऑनलाइन क्लास का दौर?

फिर लैपटॉप-मोबाइल पर पढ़ेंगे आपके बच्चे? PM मोदी ने कर दी अपील, क्या देश में लौटने वाला है ऑनलाइन क्लास का दौर?

PM मोदी ने ईरान-यूएस युद्ध और बढ़ते तेल संकट के बीच देशभर के स्कूलों को ऑनलाइन क्लास अपनाने की सलाह दी है. साथ ही उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, ईंधन बचत और खर्च घटाने जैसे कदमों पर जोर दिया, जिससे आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा जा सके.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 11, 2026, 10:40 PM IST
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फिर लैपटॉप-मोबाइल पर पढ़ेंगे आपके बच्चे? PM मोदी ने कर दी अपील, क्या देश में लौटने वाला है ऑनलाइन क्लास का दौर?

क्या एक बार फिर देश में स्कूल-कॉलेज की क्लासें घरों के मोबाइल और लैपटॉप में शिफ्ट होने वाली हैं? ईरान-अमेरिका युद्ध और दुनिया भर में तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा सलाह दिया है, जिसने पूरे शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है. पीएम मोदी ने देशभर के सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों से अपील की है कि वे कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस अपनाने पर विचार करें. यह सुझाव ऐसे समय आया है जब महंगाई, तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत पर सरकार लगातार जोर दे रही है. इसी बीच पीएम ने लोगों से खर्च कम करने और डिजिटल विकल्प अपनाने की भी सलाह दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों से अपील की है कि वे कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर विचार करें. यह सुझाव कोविड-19 जैसी डिजिटल पढ़ाई व्यवस्था की याद दिलाता है. पीएम ने कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और वैश्विक संकट को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन जरूरी है. उन्होंने लोगों से भी कहा कि वे अनावश्यक खर्च जैसे सोना खरीदना और विदेश यात्रा को टालें. साथ ही वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल मीटिंग्स को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है ताकि संसाधनों की बचत हो सके.

वडोदरा में बड़ा उद्घाटन, 2000 छात्रों की सुविधा वाला हॉस्टल

पीएम मोदी ने यह सुझाव गुजरात के वडोदरा में सरदारधाम हॉस्टल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के दौरान दिया. यह आधुनिक हॉस्टल लगभग 2000 छात्रों के रहने की क्षमता रखता है, जिसमें लड़के और लड़कियों के लिए समान सुविधाएं दी गई हैं. इस परिसर में विशाल डाइनिंग हॉल, आधुनिक लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. पीएम ने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है. उन्होंने छात्रों को डिजिटल युग के लिए तैयार रहने की बात कही और देश के विकास में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया.

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ईंधन बचत और डिजिटल लाइफस्टाइल पर जोर क्यों?

प्रधानमंत्री ने नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, जरूरत पड़ने पर कारपूलिंग अपनाएं और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ें. इसके साथ ही मेट्रो और बस सेवाओं का अधिक इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है. पीएम ने यह भी कहा कि खाने के तेल की खपत कम करना न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है. उन्होंने कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स को फिर से अपनाने की बात कही.

ईरान-अमेरिका तनाव और महंगाई का असर कितना बड़ा?

यह पूरा सुझाव ऐसे समय में आया है जब ईरान-अमेरिका तनाव के चलते वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 105 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं. इससे पूरी दुनिया में महंगाई और सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है. हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज करने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत को विदेशी मुद्रा बचानी होगी और ऊर्जा खपत घटानी होगी. इस मुद्दे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, हालांकि इसे लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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