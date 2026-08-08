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IIT के छात्रों को पीएम मोदी का गुरुमंत्र- जिंदगी में कई बातें आउट ऑफ सिलेबस, जिज्ञासा बनाए रखें

PM Modi IIT Delhi Convocation 2026: आईआईटी दिल्ली में 57वें दीक्षांत समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने सोनीपत स्थित कैंपस में स्थापित पर परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया. साथ ही होनहार छात्रों को गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया. इसके अलावा उन्होंने छात्रों को जिंदगी की सभी चुनौतियों से सामना करने के लिए गुरुमंत्र दिया.

Written BySimran Singh
Published: Aug 08, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:38 PM IST
IIT के छात्रों को पीएम मोदी का गुरुमंत्र- जिंदगी में कई बातें आउट ऑफ सिलेबस, जिज्ञासा बनाए रखें

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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