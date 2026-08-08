/IIT के छात्रों को पीएम मोदी का गुरुमंत्र- जिंदगी में कई बातें आउट ऑफ सिलेबस, जिज्ञासा बनाए रखें

PM Modi IIT Delhi Convocation 2026: आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर वहां उपस्थित रहे. साथ ही शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी भी मौजूद रहे. इस समारोह के दौरान पीएम मोदी ने छात्रों से मुलाकात की और जीवन से जुड़ी सीख दी. उन्होंने कई सेक्टर के बारे में बातचीत करने के अलावा एआई का महत्व भी बताया. इस भव्य कार्यक्रम में 3000 से अधिक स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन की डिग्री सौंपी गई. जबकि, 587 पीएचडी स्कॉलर्स भी इस समारोह में हिस्सा रहे. प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने होनहार स्टूडेंट्स को प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल समेत परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल भी दिया. इसके अलावा पीएम मोदी ने एआई आधारित हाई-परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटिंग परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया.