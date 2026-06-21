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NEET छात्रों के लिए एयरपोर्ट पर ही रुक गए PM मोदी; परीक्षा शुरू होने के बाद निकला काफिला

नीट यूजी 2026 परीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ समय इंतजार किया. जानिए कैसे उन्होंने परीक्षार्थियों को ट्रैफिक और असुविधा से बचाने के लिए अपना काफिला देर से रवाना किया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 21, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:48 PM IST
NEET छात्रों के लिए एयरपोर्ट पर ही रुक गए PM मोदी; परीक्षा शुरू होने के बाद निकला काफिला

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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