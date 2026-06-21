देशभर में शनिवार को नीट यूजी 2026 री-एग्जाम आयोजित किया गया, जिसमें लाखों छात्र डॉक्टर बनने के सपने के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे. पेपर लीक विवाद के बाद इस बार सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई. परीक्षा केंद्रों पर कड़ी जांच, सीसीटीवी निगरानी और ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था की गई थी. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक खबर चर्चा में आ गई. बताया गया कि उन्होंने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ समय इंतजार किया, ताकि उनकी आवाजाही से परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो.
जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे से दिल्ली लौट रहे थे. उनका विमान दोपहर करीब 1:15 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा. सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री के आगमन और प्रस्थान के दौरान सुरक्षा कारणों से विशेष यातायात व्यवस्था लागू की जाती है. लेकिन इसी समय बड़ी संख्या में NEET अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों की ओर जा रहे थे. दोपहर 2 बजे परीक्षा शुरू होनी थी और छात्रों के लिए केंद्र तक पहुंचने का अंतिम समय भी नजदीक था. ऐसे में बताया गया कि प्रधानमंत्री ने तुरंत अपने आवास के लिए रवाना होने के बजाय एयरपोर्ट पर ही प्रतीक्षा करने का फैसला किया.
प्रधानमंत्री के इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उनके काफिले की वजह से शहर के यातायात पर अतिरिक्त दबाव न पड़े. यदि उसी समय काफिला निकलता, तो कई मार्गों पर सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक डायवर्जन या अस्थायी रोक लगाई जा सकती थी. ऐसे में परीक्षा केंद्रों की ओर जा रहे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता था. बताया गया कि प्रधानमंत्री ने परीक्षा शुरू होने तक इंतजार किया और तब तक एयरपोर्ट परिसर में ही रहे. इससे छात्रों को बिना किसी अतिरिक्त ट्रैफिक बाधा के अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में मदद मिली.
सूत्रों के अनुसार दोपहर 2 बजे NEET परीक्षा शुरू होने और अधिकांश अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों तक पहुंच जाने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट से उनके आवास के लिए रवाना हुआ. इस कदम को छात्रों की सुविधा और परीक्षा की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला माना जा रहा है. इस बार NEET परीक्षा पहले से ही पेपर लीक विवाद और कड़े सुरक्षा इंतजामों के कारण चर्चा में रही है. ऐसे माहौल में छात्रों को किसी भी तरह की अतिरिक्त परेशानी से बचाने की कोशिशों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यही वजह है कि प्रधानमंत्री के इस निर्णय की चर्चा परीक्षा के दिन एक सकारात्मक पहल के रूप में की जा रही है.