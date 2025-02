'मेरी हैंडराइटिंग सुधारने की टीचर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन...सुंदर नर्सरी में लगी PM मोदी की पाठशाला

Pariksha Pe Charcha at Sundar Nursery: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें एडिशन में स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरंट्स के साथ बातचीत करेंगे. यह एक सालाना प्रोग्राम है, जिसमें वे परीक्षा से संबंधित तनाव को संबोधित करेंगे और अपने एजुकेशनल मूल्यांकन की तैयारी कर रहे छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे.

प्रोग्राम की एक झलक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में स्टूडेंट्स के साथ इनफोर्मल और पहले कभी न देखे गए अवतार में बातचीत करते हुए नज़र आए. एकदम दोस्तों की तरह बात करते नजर आए हैं, उनकी बातचीत सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने, पढ़ाई के टिप्स देने और परीक्षा के लिए तनाव मुक्त अप्रोच पर फोकस थी.

"परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए तैयार हो जाइए, जहां पीएम मोदी स्टूडेंट्स को उनकी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए अमूल्य जानकारी, सफलता के मंत्र और स्ट्रेस कम करने के टिप्स साझा करेंगे. प्रभावी स्टडी टेक्निक्स से लेकर परीक्षा के दबाव को प्रोफेशनल तरीके से संभालने तक, यह इंटरैक्टिव सेशन स्टूडेंट्स, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए ज़रूर देखना चाहिए. 10 फरवरी को सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा 2025 को देखना न भूलें," पीएम मोदी के यूट्यूब अकाउंट द्वारा शेयर किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा है.

टीजर वीडियो में पीएम बच्चों से बात करते हुए अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि उनके टीचर्स ने उनकी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए बहुत कोशिश की, उनकी हैंडराइटिंग तो नहीं सुधरी, लेकिन उन टीचर्स की और अच्छी हो गई. इस बार का सेशन नए फॉर्मेट में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ-साथ और भी एक्सपर्ट शामिल होंगे. इस पहल का उद्देश्य ज्यादा आकर्षक और प्रैक्टिकल चर्चा तैयार करना है, जिससे स्टूडेंट्स को परीक्षा के दबाव को प्रभावी ढंग से मैनेज करने में मदद मिले.

#WATCH | Glimpses from PM Narendra Modi’s 'Pariksha Pe Charcha', where he is seen in a never-before-seen avatar with students at Sunder Nursery in Delhi.

This year, 'Pariksha Pe Charcha' will come in a new format and style and will bring more experts along with the PM. pic.twitter.com/UqFkn1hgU6

— ANI (@ANI) February 7, 2025