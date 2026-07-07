PM मोदी ने की बड़ी घोषणा, इंडोनेशिया में खुलेगा भारत का प्रसिद्ध IIM बैंगलोर

IIM Bangalore Campus in Indonesia: भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी ऐतिहासिक घोषणा की है. इस घोषणा के अनुसार भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बेंगलुरु के एक अंतरराष्ट्रीय परिसर (कैंपस) की स्थापना इंडोनेशिया की जाएगी खोलेगा. शिक्षा जगत में इस बड़े कदम के साथ ही, दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग को अधिक मजबूत और व्यापक बनाने का फैसला लिया गया है.
इस अहम घोषणा से इंडोनेशिया में शिक्षा का विस्तार हो सकेगा. योजना के मुताबिक इंडोनेशिया के सिंगासारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में IIM बेंगलुरु का नया कैंपस स्थापित किया जाएगा. जिसका मुख्य उद्देश्य आसियान (ASEAN) क्षेत्र के युवाओं को विश्व स्तरीय प्रबंधन शिक्षा और वैश्विक अवसर प्रदान करना है.
#WATCH | Jakarta, Indonesia: PM Narendra Modi says, "We will also share best practices regarding sustainable farming and agro-technology. The 21st century is driven by technology. Both India and Indonesia are nations brimming with youthful energy, and our youth possess a natural… pic.twitter.com/GlMtfQBoZ4
— ANI (@ANI) July 7, 2026
भारत और इंडोनेशिया के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में दशकों से अटूट विश्वास और सहयोग का मजबूत रिश्ता रहा है. इसी साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और इंडोनेशिया की अंतरिक्ष एजेंसियों ने संयुक्त अनुसंधान, तकनीकी आदान-प्रदान तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं.
इंडोनेशिया में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बेंगलुरु का कैंपस खुलने से शिक्षा, नवाचार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इससे इंडोनेशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के छात्रों को विश्वस्तरीय भारतीय प्रबंधन शिक्षा अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें भारत आए बिना हाई क्वालीटी वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. ये परिसर भारत और इंडोनेशिया के बीच शैक्षणिक सहयोग को नई मजबूती देगा.
IIM बेंगलुरु का कैंपस भारतीय शिक्षा सिस्टम की वैश्विक पहचान को भी मजबूत करेगा और भारत को उच्च शिक्षा के एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा. ये पहल दोनों देशों के उद्योगों के लिए कुशल प्रबंधन पेशेवर तैयार करने, निवेश को प्रोत्साहित करने और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
जानकारी के लिए बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में तीन दिनों की यात्रा के लिए गए हैं. उस दौरान उनकी मुलाकात इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से हुई. पीएम मोदी को राष्ट्रपति प्रबोवो ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान 'इंडोनेशिया गणराज्य के बिंटांग आदिपूर्णा' से सम्मानित किया है.