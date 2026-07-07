PM मोदी ने की बड़ी घोषणा, इंडोनेशिया में खुलेगा भारत का प्रसिद्ध IIM बैंगलोर

IIM Bangalore Campus in Indonesia: भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी ऐतिहासिक घोषणा की है. इस घोषणा के अनुसार भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बेंगलुरु के एक अंतरराष्ट्रीय परिसर (कैंपस) की स्थापना इंडोनेशिया की जाएगी खोलेगा. शिक्षा जगत में इस बड़े कदम के साथ ही, दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग को अधिक मजबूत और व्यापक बनाने का फैसला लिया गया है.