Add Zee Business As A Preferred Source
App

PM मोदी ने की बड़ी घोषणा, इंडोनेशिया में खुलेगा भारत का प्रसिद्ध IIM बैंगलोर

IIM Bangalore Campus in Indonesia: इंडोनेशिया में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि यहां पर भारत का सबसे प्रसिद्ध IIM बेंगलुरु का कैंपस खोला जाएगा. इसके साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत किया जाएगा.

Written BySimran Singh
Published: Jul 07, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:35 PM IST
PM मोदी ने की बड़ी घोषणा, इंडोनेशिया में खुलेगा भारत का प्रसिद्ध IIM बैंगलोर
Image Credit: IIM Bangalore Campus in IndonesiaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PM मोदी ने की बड़ी घोषणा, इंडोनेशिया में खुलेगा भारत का प्रसिद्ध IIM बैंगलोर
IIM Bangalore23 min ago
2
Ind vs Eng24 min ago
3
Oral observations by the High Court judge37 min ago
4
E20 Petrol38 min ago
5
Ahmedabad Blast Case47 min ago