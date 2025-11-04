यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में टॉप-100 में आया भारतीय संस्थानों का नाम, गदगद हुए पीएम मोदी, कही ये बात

PM Narendra Modi on QS Asia Rankings: पीएम नरेंद्र मोदी ने4 नवंबर 2025 को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्विद्यालयों की लगातार तरक्की की सराहना की और इसे क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन पर भारत के बढ़ते जोर का अक्स बताया. मंगलवार को जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 5 आईआईटी (IIT)- दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर और खड़गपुर के साथ-साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बेंगलुरु और दिल्ली यूनिवर्सिटी को एशिया के टॉप 100 संस्थानों में जगह दी गई है.

पीएम मोदी ने जताई खुशी

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "पिछले एक दशक में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय यूनिवर्सिटीज की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा देखकर खुशी हुई. हमारी सरकार अनुसंधान और इनोवेशन पर फोकस करते हुए, हमारे युवाओं के लिए क्वालिटी एजुकेशन एनश्योर करने के लिए कमिटेड है. हम भारत भर में और अधिक शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम बनाकर इस फील्ड में संस्थागत क्षमताओं का निर्माण भी कर रहे हैं."

Glad to see a record increase in the number of Indian universities in the QS Asia University Rankings over the last decade. Our Government is committed to ensuring quality education for our youth, with a focus on research and innovation. We are also building institutional… — Narendra Modi (@narendramodi) November 4, 2025

रैंकिंग के नतीजे

लंदन बेस्ड क्यूएस (QS) के मुताबिक, "क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में 7 भारतीय संस्थान टॉप 100 में, 20 टॉप 200 में और 66 टॉप 500 में स्थान पाए हैं." इसमें आगे बताया गया है कि पिछले साल की तुलना में, 36 भारतीय संस्थानों ने अपनी पोजीशन में सुधार किया है, 16 पहले जैसे ही रहे, जबकि 105 की रैंकिंग में गिरावट आई है.

पीएचडी में इंडिया बेस्ट

बयान में आगे कहा गया है, "रैंकिंग का विस्तार इस साल के रिजल्ट्स में देखी गई ज्यादा अस्थिरता से जुड़ा है. कुल मिलाकर, 41 भारतीय संस्थान यूनिवर्सिटीज के टॉप 80वें परसेंटाइल में शामिल हैं. पीएचडी वाले स्टाफ के लिए भारत एशिया में बेस्ट पोजीशन पर है."

तरक्की की तरफ बढ़ते कदम

भारतीय संस्थानों में, आईआईटी-दिल्ली, जिसने 59वां स्थान हासिल किया, को लगातार 5वें साल बेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट घोषित किया गया. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के एक्सपैंडिंग और स्ट्रेंथनिंग पर सरकार के ध्यान और ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत पहलों ने हाल के सालों में इंडियन यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनल रिकॉगनिशन हासिल करने में मदद की है.