Advertisement
trendingNow12988782
Hindi Newsशिक्षा

यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में टॉप-100 में आया भारतीय संस्थानों का नाम, गदगद हुए पीएम मोदी, कही ये बात

इंडियन इंस्टीट्यूशन में 59वें पोजीशन पर रहा आईआईटी-दिल्ली (IIT-Delhi) लगातार 5वें साल सबसे बेहतरीन भारतीय संस्थान घोषित किया गया, जिसको लेकर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 04, 2025, 10:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में टॉप-100 में आया भारतीय संस्थानों का नाम, गदगद हुए पीएम मोदी, कही ये बात

PM Narendra Modi on QS Asia Rankings: पीएम नरेंद्र मोदी ने4 नवंबर 2025 को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्विद्यालयों की लगातार तरक्की की सराहना की और इसे क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन पर भारत के बढ़ते जोर का अक्स बताया. मंगलवार को जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 5 आईआईटी (IIT)- दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर और खड़गपुर के साथ-साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बेंगलुरु और दिल्ली यूनिवर्सिटी को एशिया के टॉप 100 संस्थानों में जगह दी गई है.

पीएम मोदी ने जताई खुशी
पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "पिछले एक दशक में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय यूनिवर्सिटीज की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा देखकर खुशी हुई. हमारी सरकार अनुसंधान और इनोवेशन पर फोकस करते हुए, हमारे युवाओं के लिए क्वालिटी एजुकेशन एनश्योर करने के लिए कमिटेड है. हम भारत भर में और अधिक शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम बनाकर इस फील्ड में संस्थागत क्षमताओं का निर्माण भी कर रहे हैं." 

 

Add Zee News as a Preferred Source

रैंकिंग के नतीजे
लंदन बेस्ड क्यूएस (QS) के मुताबिक, "क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में 7 भारतीय संस्थान टॉप 100 में, 20 टॉप 200 में और 66 टॉप 500 में स्थान पाए हैं." इसमें आगे बताया गया है कि पिछले साल की तुलना में, 36 भारतीय संस्थानों ने अपनी पोजीशन में सुधार किया है, 16 पहले जैसे ही रहे, जबकि 105 की रैंकिंग में गिरावट आई है.

पीएचडी में इंडिया बेस्ट
बयान में आगे कहा गया है, "रैंकिंग का विस्तार इस साल के रिजल्ट्स में देखी गई ज्यादा अस्थिरता से जुड़ा है. कुल मिलाकर, 41 भारतीय संस्थान यूनिवर्सिटीज के टॉप 80वें परसेंटाइल में शामिल हैं. पीएचडी वाले स्टाफ के लिए भारत एशिया में बेस्ट पोजीशन पर है."

तरक्की की तरफ बढ़ते कदम
भारतीय संस्थानों में, आईआईटी-दिल्ली, जिसने 59वां स्थान हासिल किया, को लगातार 5वें साल बेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट घोषित किया गया. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के एक्सपैंडिंग और स्ट्रेंथनिंग पर सरकार के ध्यान और ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत पहलों ने हाल के सालों में इंडियन यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनल रिकॉगनिशन हासिल करने में मदद की है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Narendra ModiIITIIT DelhiQS Asia RankingsQS Asia Ranking

Trending news

इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
Sir
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
teacher viral video
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
Manoj Pandian
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
SURAT
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी