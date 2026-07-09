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PM in Australia: डिग्री भी मिलेगी और नया भविष्य भी: जानिए कैसे शिक्षा बन रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती का सबसे मजबूत हथियार

PM Narendra Modi in Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के संबंधों को अधिक मजबूत बनाने के लिए शिक्षा की खास भूमिका है. दोनों देशों के बीच छात्रों का आना-जाना, भारत में ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलना, रिसर्च में सहयोग और मजबूत संस्थागत संबंध को गहरा कर रहे हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 09, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:06 PM IST
PM in Australia: डिग्री भी मिलेगी और नया भविष्य भी: जानिए कैसे शिक्षा बन रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती का सबसे मजबूत हथियार
Image Credit: India Australia RelationsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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