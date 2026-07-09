/PM in Australia: डिग्री भी मिलेगी और नया भविष्य भी: जानिए कैसे शिक्षा बन रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती का सबसे मजबूत हथियार

PM Narendra Modi in Australia: क्रिकेट की पिचों से लेकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की कूटनीति तक, भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता अब सिर्फ पारंपरिक दायरों तक सीमित नहीं रह गया है. बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों ने अपनी दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बेहद दमदार जरिया चुना है वो शिक्षा है. दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में शिक्षा अब सबसे टिकाऊ और मजबूत स्तंभ बन चुकी है. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रिश्ते के बदलते समीकरणों को रेखांकित किया.
पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत-ऑस्ट्रेलिया की असली ताकत सिर्फ सरकारी नीतियां नहीं, बल्कि वहां रहने वाले भारतीय प्रवासी और दोनों देशों के बीच का गहरा होता 'नॉलेज पार्टनरशिप' का रिश्ता है.
ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर के अनुसार मौजूदा समय में 1 लाख से अधिक भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में रहकर उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं. ये छात्र सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, बल्कि दोनों महान देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, जो दोनों संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ता है.
ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच की साझेदारी में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के कैंपस को भारत में खोलने के फैसले के साथ रहा है. गुजरात की गिफ्ट सिटी में डीकिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलांगोंग के अंतरराष्ट्रीय कैंपस की सफलतापूर्वक शुरुआत कर दी गई है. बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स (UNSW) का नया कैंपस बहुत जल्द खोलने वाला है.
इसके अलावा भारत में फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के भी कैंपस खुलने की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी कई शैक्षणिक समझौतों के जरिए भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं.
ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज अब ऐसे डुअल-डिग्री प्रोग्राम ला रही हैं, जिसमें छात्र अपनी आधी पढ़ाई भारत में और आधी ऑस्ट्रेलिया में पूरी कर सकेंगे. इसका फायदा ये होगा कि छात्रों को एक ही समय में दोनों देशों के प्रतिष्ठित संस्थानों से डिग्री मिल सकेगी.
एक्सपर्ट्स की मानें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये तालमेल अब सिर्फ क्लासरूम की पढ़ाई या स्टूडेंट एक्सचेंज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा रिसर्च के स्तर तक पहुंच चुका है. सबसे दिलचस्प बात ये है कि अब इस साझेदारी का विस्तार हेल्थकेयर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में हो रहा है.
दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे की डिग्रियों को म्यूचुअल मान्यता देने से छात्रों और बड़ी कंपनियों का भरोसा काफी बढ़ा है. अब ये विदेशी विश्वविद्यालय भारत के आर्थिक और इनोवेशन इकोसिस्टम का अहम हिस्सा बन रहे हैं, जिससे भारतीय छात्रों को अपने ही देश में वैश्विक स्तर की शिक्षा आसानी से मिल पा रही है.