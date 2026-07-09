/PM in Australia: डिग्री भी मिलेगी और नया भविष्य भी: जानिए कैसे शिक्षा बन रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती का सबसे मजबूत हथियार

PM Narendra Modi in Australia: क्रिकेट की पिचों से लेकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की कूटनीति तक, भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता अब सिर्फ पारंपरिक दायरों तक सीमित नहीं रह गया है. बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों ने अपनी दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बेहद दमदार जरिया चुना है वो शिक्षा है. दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में शिक्षा अब सबसे टिकाऊ और मजबूत स्तंभ बन चुकी है. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रिश्ते के बदलते समीकरणों को रेखांकित किया.