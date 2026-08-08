'जिंदगी कोई लीडरबोर्ड नहीं है...' IIT दिल्ली में PM मोदी की 10 सबसे बड़ी बातें

PM Modi Speech in IIT Delhi for Students: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए. जहां उन्होंने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि आप अभी जीवन के एक यादगार पल को जी रहे हैं. उत्साह, उमंग, सपनों और भावनाओं का सराबोर इस पल का हिस्सा बन रहा है. इस समारोह में 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन की डिग्री दी गई. जबकि, 587 छात्र पीएडी डिग्री वाले रहे. इस दौरान स्टूडेंट्स को डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल समेत परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया. इस समारोह में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी भी शामिल हुए. उनके अलावा नीति आयोग के सदस्य प्रो. अभय करंदीकर भी इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए.
IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि यहां पर आना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव की तरह है. स्टूडेंट्स को उनकी नई जर्नी के लिए बधाई दी और जीवन के मूलमंत्र पर बात की. आइए IIT दिल्ली में पीएम मोदी की ओर से कही गई 10 सबसे बड़ी बातें जानते हैं.
1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली में स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि कई छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल भी मिला है. यहां सभी स्टूडेंट्स शामिल हैं और उनके मन के किसी कोने में कुछ और भी चल रहा है. यहां हर छात्र के मन में आने वाले कल को लेकर अलग-अलग तस्वीर होगी. हर किसी का सपना अलग होगा, रास्ते अलग होंगे. आज आईआईटी दिल्ली में अपने पहले दिन और आखिरी दिन को याद कर लीजिए.
2. दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है और ग्लोबल पावर बैलेंस भी बदल रहा है. इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स टेक्नोलॉजी की स्पीड की है. कोई भी कह नहीं सकता कि आने वाला कल कैसा रहेगा, अगले 20 से 30 सालों में क्या होगा और दुनिया कैसी होगी.
3. पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स से कहा कि जब भी बदलाव का दौर आया है, तब-तब सामने कई चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन ये चुनौतियां अकेली नहीं आती बल्कि अपने साथ कई अवसर लेकर आती हैं. भले ही टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और प्रोफेशन में बदलावा होगा और दुनिया बदलेगी मगर एक बात याद रखिए, जो सीखेगा वो जीतेगा.
4. जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नए समाधान की तलाश में रहेगा, उसके लिए चैलेंज चांस बन जाएगा. यही आईआईटी दिल्ली ने अपने छात्रों को सीखा है.
5. डिग्री से केवल परीक्षा पास करने का प्रमाण या अच्छा सीजीपीए को हासिल करने का सर्टिफिकेट नहीं बल्कि ये बताता है कि आप कठिन समस्याओं का सॉल्यूशन निकालना जानते हैं.
Delighted to join the Convocation Ceremony of IIT Delhi. My best wishes to all the graduating students.@iitdelhi https://t.co/Lhuq4yUzJW
— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2026
6. जीवन चुनौतियों को पार करके ही चलता है. अपने आईआईटी दिल्ली के सफर को याद कीजिए. यहां जब आए थे और यहां पढाई आसान नहीं थी, लेकिन आपने बिना हार माने चुनौतियों को पूरा किया. आपको ये डिग्री एक दिन में नहीं मिली बल्कि कई प्रोजेक्ट, कई विषय, मिड-सेफ और एंड-सेम समेत छोटे-छोटे कदमों के जरिए आपने यहां तक का सफर तय किया. जीवन भी इसी सिद्धांत पर चलता है.
7. लाइफ की हर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उस दौरान घबराना नहीं बल्कि छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देना सही रहेगा. जिंदगी में मुश्किलें आए तो उसके साथ अवसर भी आएगा और बस अलर्ट रहना है. आपने जो कुछ भी सीखा है और संस्थान ने सिखाया है बसे उसे बार-बार याद करना है.
8. याद रखें दुनिया में वो ही आगे बढ़ता है जो सवालों से डरता नहीं बल्कि उन सवालों का जवाब निकालता है जिस सवाल को, सिर्फ सवाल समझकर लोग छोड़ देते हैं. इसलिए सफलता पाने के लिए सवाल को समस्या नहीं बल्कि उसके जवाब की खोज में लग जाएं.
9. अपने अंदर की लर्निंग स्किल्स को सोने न दें, लाइफ में क्यूरियोसिटी बनाए रखिए. ऐसी बातें जिन्हें बिना सोचे-समझें स्वीकार कर लिया जाए उन्हें ऑब्जर्व करें और सवाल उठाए और फिर उस सवाल का समाधान भी खोजें जिससे आपकी अलग पहचान बनेगी.
10. हर दिन एक बेहतर की उम्मीद को जगाए रखिए. जिंदगी को लीडरबोर्ड नहीं है, किसी ओर से दौड़ करने की जगह अपने आप से दौड़ करें. हर दिन कुछ बेहतर करने का सोचिए. अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का खास ध्यान रखें.