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'जिंदगी कोई लीडरबोर्ड नहीं है...' IIT दिल्ली में PM मोदी की 10 सबसे बड़ी बातें

PM Modi Speech in IIT Delhi for Students: आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी शामिल हुए. जहां छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स पर बात की. आइए पीएम मोदी की 10 सबसे बड़ी बातें जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 08, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:16 PM IST
'जिंदगी कोई लीडरबोर्ड नहीं है...' IIT दिल्ली में PM मोदी की 10 सबसे बड़ी बातें
Image Credit: PM Narendra Modi Success tips to Students

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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