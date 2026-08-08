'जिंदगी कोई लीडरबोर्ड नहीं है...' IIT दिल्ली में PM मोदी की 10 सबसे बड़ी बातें

PM Modi Speech in IIT Delhi for Students: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए. जहां उन्होंने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि आप अभी जीवन के एक यादगार पल को जी रहे हैं. उत्साह, उमंग, सपनों और भावनाओं का सराबोर इस पल का हिस्सा बन रहा है. इस समारोह में 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन की डिग्री दी गई. जबकि, 587 छात्र पीएडी डिग्री वाले रहे. इस दौरान स्टूडेंट्स को डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल समेत परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया. इस समारोह में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी भी शामिल हुए. उनके अलावा नीति आयोग के सदस्य प्रो. अभय करंदीकर भी इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए.