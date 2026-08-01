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1892 की वो ऐतिहासिक यात्रा और 2026 का युवा: PM मोदी आज विवेक स्मारक का करेंगे उद्घाटन, छात्रों के लिए कैसे रहेगा खास?

Viveka Smaraka: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त 2026 को मैसूरु में बने स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर, विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे. ये कैसे छात्रों के लिए खास सेंटर है और स्वामी विवेकानंद की 1892 की वो ऐतिहासिक यात्रा क्या थी? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 01, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:47 AM IST
1892 की वो ऐतिहासिक यात्रा और 2026 का युवा: PM मोदी आज विवेक स्मारक का करेंगे उद्घाटन, छात्रों के लिए कैसे रहेगा खास?
Image Credit: Swami Vivekananda Viveka Smaraka

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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