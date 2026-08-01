/1892 की वो ऐतिहासिक यात्रा और 2026 का युवा: PM मोदी आज विवेक स्मारक का करेंगे उद्घाटन, छात्रों के लिए कैसे रहेगा खास?

भारत के महान संत और युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद का नाम आज भी करोड़ों युवाओं को आगे बढ़ने का हौसला देता है. उनके विचार सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आज भी पढ़ाई, नौकरी और जिंदगी में कामयाबी पाने का रास्ता दिखाते हैं. स्वामी विवेकानंद की 1892 की यात्रा की बात करें, तो संन्यासी बनने के बाद उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया था. इसी यात्रा के दौरान वो नवंबर 1892 में मैसूर पहुंचे. यहां उनकी मुलाकात वहां के राजा चामराजेंद्र वोडेयार और उनके दीवान के. शेषाद्रि अय्यर से हुई.