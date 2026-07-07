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दुनिया में बजा भारत का डंका; PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान, देखें अब तक मिले अवॉर्ड्स की पूरी लिस्ट

PM Modi Receives Indonesia's Highest Honor: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'इंडोनेशिया गणराज्य के बिंटांग आदिपूर्णा' से सम्मानित किया है.

Written ByBramh Prakash DubeyEdited By:Simran Singh
Published: Jul 07, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:43 AM IST
दुनिया में बजा भारत का डंका; PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान, देखें अब तक मिले अवॉर्ड्स की पूरी लिस्ट
Image Credit: PM Modi Receives Indonesia&#039;s Highest HonorSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bramh Prakash Dubey

Bramh Prakash Dubey

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