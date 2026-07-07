/दुनिया में बजा भारत का डंका; PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान, देखें अब तक मिले अवॉर्ड्स की पूरी लिस्ट

PM Modi Receives Indonesia's Highest Honor: वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख और कूटनीतिक मजबूती का डंका एक बार फिर पूरी दुनिया में बजा है. इसी कड़ी में भारत और इंडोनेशिया के मजबूत होते ऐतिहासिक और रणनीतिक रिश्तों को एक नया आयाम देते हुए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'इंडोनेशिया गणराज्य के बिंटांग आदिपूर्णा' (Bintang Republik Indonesia Adipurna) पदक से सम्मानित किया है.
ये वैश्विक सम्मान न सिर्फ पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व को दर्शाता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव को भी रेखांकित करता है. हाल ही में सेशेल्स ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन' से सम्मानित किया था. आइए पीएम मोदी को अब तक दुनिया भर से मिले प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की पूरी लिस्ट पर नजर डालते हैं.
#WATCH | Jakarta, Indonesia: PM Narendra Modi says, "...In these times of global turbulence, India believes that the role of dialogue and diplomacy has become more critical than ever. Regarding the issue of Palestine, we support a two-state solution and long-term peace. A golden… pic.twitter.com/Gapm4C0NxP
— ANI (@ANI) July 7, 2026
बता दें कि ऐसा पहली पहली बार नहीं है जब किसी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा हो. पिछले कुछ सालों में दुनिया के तमाम छोटे-बड़े देशों ने उन्हें अपने टॉप नागरिक और सैन्य सम्मानों से विभूषित किया है. इस साल मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था 'खाद्य एवं कृषि संगठन' (FAO) द्वारा रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया था.
#WATCH | Jakarta: Indonesia President Prabowo Subianto conferred the country's highest honour ’Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia’ medal of honour upon PM Narendra Modi
The Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia “Medal of Honour’ is the highest honour in the… pic.twitter.com/7U6ZgbGxuz
— ANI (@ANI) July 7, 2026
ऊपर बताई गई लिस्ट में कुछ ऐसे भी पुरस्कार हैं जो पहली बार किसी गैर-नागरिक या किसी भारतीय पीएम को दिए गए हैं. दुनिया भर में पीएम नरेंद्र मोदी एक खास पहचान बना रहे हैं. भारत और उसके शीर्ष नेतृत्व द्वारा उम्मीद और सम्मान भरी नजरों से पूरी दुनिया देख रही है.