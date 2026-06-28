/5 से 18 साल के रॉकस्टार्स के लिए खुला राष्ट्रीय मंच, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानिए कैसे मिलेगा इनाम?

भारत सरकार का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के उन बच्चों को दिया जाता है, जिससे कम उम्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हों. इस सम्मान के लिए 5 से 18 वर्ष तक के सभी पात्र बच्चे आवेदन कर सकते हैं. नामांकन किसी भी व्यक्ति, स्कूल, संस्था, शिक्षक, अभिभावक या संगठन द्वारा किया जा सकता है. इसके अलावा बच्चे स्वयं भी अपना आवेदन कर सकते हैं. यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे बच्चों के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिना जाता है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का उद्देश्य है कि देश के हर कोने में छिपी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच मिले. इसलिए अभिभावकों, शिक्षकों और संस्थानों से भी अधिक से अधिक योग्य बच्चों का नामांकन कराने की अपील की गई है. यह सम्मान बच्चों की उपलब्धियों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के साथ उनके आत्मविश्वास और भविष्य के अवसरों को भी नई दिशा देता है.