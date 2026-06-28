/5 से 18 साल के रॉकस्टार्स के लिए खुला राष्ट्रीय मंच, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानिए कैसे मिलेगा इनाम?

हर बच्चे में कोई न कोई खास प्रतिभा होती है. कोई विज्ञान में कमाल करता है, कोई खेल में देश का नाम रोशन करता है, तो कोई समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण या कला-संस्कृति के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाता है. ऐसे ही होनहार बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए 5 से 18 वर्ष तक के बच्चे आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि बच्चे खुद भी अपना नामांकन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है. आइए जानते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है, किन क्षेत्रों में पुरस्कार मिलेगा और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है.
भारत सरकार का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के उन बच्चों को दिया जाता है, जिससे कम उम्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हों. इस सम्मान के लिए 5 से 18 वर्ष तक के सभी पात्र बच्चे आवेदन कर सकते हैं. नामांकन किसी भी व्यक्ति, स्कूल, संस्था, शिक्षक, अभिभावक या संगठन द्वारा किया जा सकता है. इसके अलावा बच्चे स्वयं भी अपना आवेदन कर सकते हैं. यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे बच्चों के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिना जाता है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का उद्देश्य है कि देश के हर कोने में छिपी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच मिले. इसलिए अभिभावकों, शिक्षकों और संस्थानों से भी अधिक से अधिक योग्य बच्चों का नामांकन कराने की अपील की गई है. यह सम्मान बच्चों की उपलब्धियों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के साथ उनके आत्मविश्वास और भविष्य के अवसरों को भी नई दिशा देता है.
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 छह प्रमुख श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा. इनमें बहादुरी (Bravery), समाज सेवा (Social Service), पर्यावरण संरक्षण (Environment), खेल (Sports), कला एवं संस्कृति (Art & Culture) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology) शामिल हैं. यदि किसी बच्चे ने इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है और उसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो वह इस सम्मान के लिए पात्र हो सकता है. आवेदन करते समय उपलब्धि का अधिकतम 1000 शब्दों में विवरण देना होगा. साथ ही उपलब्धि से जुड़े प्रमाण, आवश्यक दस्तावेज और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो (JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट) भी अपलोड करनी होगी. सरकार का कहना है कि यह पुरस्कार केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि जीवनभर की राष्ट्रीय पहचान है, जो बच्चों को बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देता है.
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (awards.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे. सबसे पहले उम्मीदवार को पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा. इसके बाद नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जरूरी जानकारी भरनी होगी. फिर Ongoing Nominations सेक्शन में जाकर Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2026 का चयन करना होगा. इसके बाद Nominate/Apply Now पर क्लिक कर संबंधित पुरस्कार श्रेणी चुननी होगी और यह बताना होगा कि आवेदन स्वयं के लिए है या किसी अन्य बच्चे के लिए. आवेदन पत्र में उपलब्धियों का विवरण, आवश्यक दस्तावेज और फोटो अपलोड करने के बाद फॉर्म जमा किया जा सकता है. आवेदन को अंतिम सबमिशन से पहले ड्राफ्ट के रूप में सेव कर बाद में संपादित भी किया जा सकता है. आवेदन पूरा होने के बाद उसकी पुष्टि (Confirmation) डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए.
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. इसके बाद किसी भी प्रकार का नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि समय रहते आवेदन पूरा करना जरूरी है ताकि तकनीकी कारणों से किसी योग्य बच्चे का अवसर न छूटे. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है. यदि आपके परिवार, स्कूल या आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसने किसी क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल की है, तो यह उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का सुनहरा अवसर हो सकता है.