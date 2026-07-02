/बिना गारंटी मिलेगा ₹10 लाख तक का एजुकेशन लोन! PM विद्यालक्ष्मी योजना से ऐसे पूरा होगा IIT-IIM में पढ़ाई का सपना

देश के लाखों छात्रों का सपना होता है कि वे IIT, IIM, NIT या देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करें, लेकिन कई बार आर्थिक तंगी इस सपने के बीच सबसे बड़ी बाधा बन जाती है. इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना चला रही है. इस योजना के तहत योग्य छात्रों को बिना किसी गारंटी या संपत्ति गिरवी रखे शिक्षा ऋण, ब्याज में राहत और पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जाती है. खास बात यह है कि छात्र एक ही पोर्टल से कई बैंकों में लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
यदि किसी छात्र को अच्छे संस्थान में दाखिला मिल गया है लेकिन फीस की चिंता है, तो यह योजना उसके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है.
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी मेधावी छात्र की पढ़ाई केवल पैसों की कमी के कारण न रुके. इस योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को आसान शर्तों पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है. सबसे बड़ी बात यह है कि लोन लेने के लिए किसी प्रकार की संपत्ति गिरवी रखने या गारंटर की जरूरत नहीं होती. पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे छात्रों को अलग-अलग बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते. आवेदन, दस्तावेजों का सत्यापन और ऋण की प्रक्रिया एक ही पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाती है. इससे पूरी व्यवस्था अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनती है तथा छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता मिलने में आसानी होती है.
इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा, जिन्हें योग्यता के आधार पर देश के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में शामिल शीर्ष 1033 उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिला है. इनमें भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) और अन्य प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं. सभी आय वर्ग के छात्र योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भारत का नागरिक होना और योजना में शामिल किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में मेरिट या निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर प्रवेश प्राप्त होना जरूरी है. सरकार का मानना है कि प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी चाहिए.
योजना के तहत छात्रों को बिना किसी कोलेटरल या गारंटर के शिक्षा लोन दिया जाएगा. जिन परिवारों की सालाना आय ₹8 लाख तक है, उन्हें ₹10 लाख तक के शिक्षा लोन पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा. वहीं जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹4.5 लाख तक है, उन्हें तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए ₹10 लाख तक के लोन पर 100 प्रतिशत ब्याज सहायता मिल सकती है. इसके अलावा ₹7.50 लाख तक के शिक्षा ऋण पर सरकार 75 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी भी देती है, जिससे बैंकों के लिए छात्रों को आसानी से लोन देना संभव हो जाता है.
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजिटल व्यवस्था है. छात्र एक ही कॉमन एजुकेशन लोन एप्लिकेशन फॉर्म के जरिए कई बैंकों में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की स्थिति भी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है. शिक्षा ऋण के लिए किसी प्रकार का प्रोसेसिंग शुल्क या अपफ्रंट चार्ज नहीं लिया जाता. इसके अलावा ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और शिक्षा से जुड़े अन्य जरूरी खर्चों के लिए 100 प्रतिशत तक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. इससे छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ काफी कम हो जाता है और उन्हें लोन लेने की प्रक्रिया भी आसान लगती है.
बढ़ती शिक्षा लागत के दौर में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना लाखों छात्रों के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है. सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक तंगी किसी भी प्रतिभाशाली छात्र के करियर में रुकावट न बने. यदि छात्र समय पर आवेदन करें, सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से जमा करें और पात्रता की शर्तें पूरी करें, तो उन्हें आसानी से शिक्षा ऋण और ब्याज में राहत मिल सकती है. हर साल NIRF के शीर्ष संस्थानों में प्रवेश लेने वाले 22 लाख से अधिक छात्रों को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है. खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह योजना बच्चों के बेहतर भविष्य और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का मजबूत सहारा बन सकती है.