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बिना गारंटी मिलेगा ₹10 लाख तक का एजुकेशन लोन! PM विद्यालक्ष्मी योजना से ऐसे पूरा होगा IIT-IIM में पढ़ाई का सपना

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत छात्रों को बिना गारंटी ₹10 लाख तक का शिक्षा ऋण, ब्याज में राहत और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलती है. जानें पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और कौन उठा सकता है इस योजना का फायदा.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 02, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:50 PM IST
बिना गारंटी मिलेगा ₹10 लाख तक का एजुकेशन लोन! PM विद्यालक्ष्मी योजना से ऐसे पूरा होगा IIT-IIM में पढ़ाई का सपना
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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