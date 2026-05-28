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अब नहीं होगा NEET पेपर लीक? PMO खुद करेगा Question Paper से Delivery तक मॉनिटरिंग!

NEET-UG री-टेस्ट 2026 को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. PMO अब पेपर सेटिंग से लेकर परीक्षा केंद्र तक प्रश्नपत्र पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर हुई हाई लेवल बैठक में सुरक्षा के नए इंतजामों पर चर्चा हुई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 28, 2026, 10:57 PM IST
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अब नहीं होगा NEET पेपर लीक? PMO खुद करेगा Question Paper से Delivery तक मॉनिटरिंग!

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG को लेकर हुए पेपर लीक विवाद के बाद अब केंद्र सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है. लाखों छात्रों के भविष्य पर उठे सवालों के बीच अब परीक्षा प्रणाली को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. सरकार ने फैसला लिया है कि 21 जून को होने वाले NEET री-एग्जाम में सुरक्षा का ऐसा घेरा बनाया जाएगा, जिसमें पेपर सेटिंग से लेकर छात्रों के हाथ में प्रश्नपत्र पहुंचने तक हर स्टेप पर नजर रखी जाएगी. यही वजह है कि अब PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय भी सीधे इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा. इसे देश की सबसे सख्त परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था माना जा रहा है.

क्या हुई बड़ी बैठक?

दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक हाई लेवल बैठक आयोजित की गई, जिसमें NEET री-एग्जाम की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई. करीब 40 मिनट चली इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह और PMO के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सूत्रों के मुताबिक, परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण को सुरक्षित बनाने के लिए कई नए उपायों पर विचार किया गया. खासतौर पर पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने और छात्रों का भरोसा वापस जीतने पर फोकस रखा गया.

क्या PMO करेगा निगरानी?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, अब PMO अधिकारी NEET परीक्षा की पूरी चेन पर नजर रखेंगे. इसमें प्रश्नपत्र तैयार करने, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और परीक्षा केंद्रों तक अंतिम डिलीवरी की प्रक्रिया शामिल होगी. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्हें हर बड़े अपडेट की जानकारी दी जा रही है. सूत्रों का कहना है कि पिछली परीक्षा में गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद ही तुरंत कार्रवाई का फैसला लिया गया था. अब सरकार किसी भी तरह की लापरवाही दोबारा नहीं चाहती.

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क्यों बढ़ी सुरक्षा चिंता?

NEET पेपर लीक मामले ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे. छात्रों और अभिभावकों के बीच गुस्सा और चिंता दोनों देखने को मिले. आरोप लगे कि प्रश्नपत्र कई चरणों से गुजरते हुए लीक हो गया. इसी वजह से अब सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की जा रही है. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और कई एजेंसियां मिलकर सुरक्षा को मजबूत बनाने में जुटी हैं. सरकार चाहती है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराई जाए.

क्या बदलेगा पूरा सिस्टम?

विशेषज्ञों का मानना है कि NEET री-एग्जाम के लिए तैयार किया जा रहा यह नया मॉनिटरिंग सिस्टम भारत की सबसे सख्त परीक्षा निगरानी व्यवस्था बन सकता है. सरकार अब “जीरो एरर” मॉडल पर काम कर रही है ताकि किसी भी स्तर पर पेपर लीक या गड़बड़ी की संभावना खत्म की जा सके. करीब 23 लाख छात्र 21 जून को होने वाली री-टेस्ट परीक्षा में शामिल होंगे. ऐसे में सरकार के लिए यह परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि छात्रों का भरोसा वापस जीतने की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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