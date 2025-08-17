Police Security: क्या एक आम आदमी को मिल सकती है पुलिस सुरक्षा? जानें पुलिस प्रोटेक्शन लेने का क्या है प्रोसेस
Police Protection: भारत में पुलिस प्रोटेक्शन कितने प्रकार की होती है और क्या एक आम व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा मिल सकती है. अगर हां, तो कैसे? आइए आपको बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 17, 2025, 12:49 PM IST
How To Get Police Security: भारत में राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बिजनेसमैन और अन्य लोगों को पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार की सुरक्षा दी जाती है. ऐसे में आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर से आया होगा कि क्या आम लोगों को भी पुलिस प्रोटेक्शन मिल सकता है. अगर हां, तो कैसे और ये कितने प्रकार की होती है. आइए आपको बताते हैं. भारत में पुलिस सुरक्षा कई प्रकार की होती है. जिसमें- X, Y, Y+, Z,  Z+ और SPG सुरक्षा शामिल है. इनमें से SPG सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा है और X सबसे कम. आइए आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सी सुरक्षा किसे दी जाती है और आम लोग को कैसे मिल सकती है. 

क्या आम आदमी को मिल सकती है पुलिस सुरक्षा?
एक आम आदमी को भी उसकी पुलिस सुरक्षा मिल सकती है, अगर उनके ऊपर जान का खतरा होता है. इसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में जाकर आवेदन देना होगा, जिसमें खतरे और परिस्थिति के बारे में विस्तार से बताना होगा. ऐसे करने के बाद यदि पुलिस को जांच के बाद लगता है कि खतरा वास्तविक है, तो पुलिस उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं. वहीं, संबंधित व्यक्ति को दी जाने वाली सुरक्षा किस श्रेणी की है, ये खतरे के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करता है. बता दें, पुलिस सुरक्षा पाना किसी भी व्यक्ति का मौलिक या वैधानिक अधिकार (Statutory Right) नहीं है, लेकिन यदि किसी के ऊपर जान का खतरा है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसे सुरक्षा प्रदान करें. 

इतने प्रकार की होती है पुलिस सुरक्षा 

  • X सुरक्षा - यह 2 सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे कम स्तर की सुरक्षा है, जिसमें कोई कमांडो शामिल नहीं होते हैं. 

  • Y सुरक्षा -  इसमें 8 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिनमें 2 PSO (पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर) होते हैं.

  • Y+ सुरक्षा - इसमें 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिनमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO शामिल होते हैं.

  • Z सुरक्षा - इसमें 22 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिनमें 4-5 NSG ( नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) कमांडो और  पुलिस कर्मी शामिल होते हैं.

  • Z+ सुरक्षा - इसमें 36 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिनमें 10 से अधिक NSG कमांडो और अन्य पुलिस कर्मी शामिल होते हैं. देश के गिने-चुने लोगों को ही ये सुरक्षा दी जाती है.  

  • SPG सुरक्षा - यह भारत में सर्वोच्च सुरक्षा स्तर है, जो देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को दी जाती है. वर्तमान में, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे व्यक्ति है, जिन्हें एसपीजी सुरक्षा प्राप्त हैं. 

