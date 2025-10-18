Advertisement
Police vs Judicial Custody: क्या पुलिस कस्टडी और ज्यूडिशियल कस्टडी में अंतर जानते हैं आप? UPSC में पूछा जाता है सवाल

Police Custody vs Judicial Custody: पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत क्या है? पुलिस और ज्यूडिशियल कस्टडी में अंतर क्या होता है? ऐसे सवाल यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, क्या आप जवाब जानते हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 02:25 PM IST
Police Custody vs Judicial Custody: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से हर साल सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है. सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी है. परीक्षा के दौरान पूछे जाने वाले सवाल आसान नहीं होते. कई बार घुमावदार सवाल होने के कारण छात्र के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि सही जवाब क्या हो सकता है. यूपीएससी परीक्षा के दौरान पूछा जाने वाला एक सवाल ये भी है कि पुलिस कस्टडी और ज्यूडिशियल कस्टडी क्या है?  दोनों शब्दों का अर्थ और अंतर क्या है? अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इस सवाल का जवाब जान लीजिए.

दोनों शब्दों में बड़ा अंतर

पुलिस कस्टडी और ज्यूडिशियल कस्टडी एक नहीं है शब्दों में बड़ा अंतर है. संदिग्ध व्यक्ति को कानून की हिरासत में लेने और समाज में अपराध को कम करने के लिहाज से दोनों कस्टडी में अंतर है. अगर किसी को हिरासत में दण्ड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 46 के तहत नहीं लिया गया तो वो उसकी गिरफ्तारी वैध नहीं होती है.

क्या होती है पुलिस कस्टडी?

सरल भाषा में समझाएं तो पुलिस द्वारा किसी संदिग्ध व्यक्ति को सूचना, शिकायत या रिपोर्ट के आधार पर हिरासत में लिया जाए तो उसे पुलिस कस्टडी कहा जाता है. ऐसे में अपराध रोकने के लिए व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है. संदिग्ध से प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ की जा सकती है. हालांकि, कानून के अनुसार 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है.

24 घंटे में सबूतों के साथ कोर्ट में पेश करना जरूरी

अगर पुलिस कस्टडी में संदिग्ध व्यक्ति है तो पुलिस अधिकारी का दायित्व होता है कि उन्हें 24 घंटे के अंदर संदिग्ध व्यक्ति को उचित न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होता है. संदिग्ध के खिलाफ सबूत पेश करना भी जरूरी होता है. इस दौरान पुलिस स्टेशन से कोर्ट लाने के दौरान खर्च हुए समय को 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाता है.

क्या होती है ज्यूडिशियल कस्टडी?

जब व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश पर जेल में रखते हैं तो उसे ज्यूडिशियल कस्टडी कहा जाता है. आमतौर पर 14 दिन की ज्यूडिशियल हिरासत में रखा जाता है. पुलिस कस्टडी में व्यक्ति को जेल में नहीं रखते हैं लेकिन ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल के अंदर रखा जाता है.

पुलिस कस्टडी और ज्यूडिशियल कस्टडी में क्या है अंतर?

  • पुलिस कस्टडी में संदिग्ध व्यक्ति पर पुलिस थाने में पुलिस कार्यवाही करती है. जबकि, ज्यूडिशियल कस्टडी में व्यक्ति को जेल में बंद किया जाता है.
  • पुलिस कस्टडी संदिग्ध व्यक्ति की हो सकती है. जबकि, ज्यूडिशियल कस्टडी में न्यायाधीश द्वारा आरोपी को जेल भेजा जाता है.
  • पुलिस कस्टडी में 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है. जबकि, ज्यूडिशियल कस्टडी में 14 दिन या तब तक रखते हैं जब तक व्यक्ति को अदालत उसे जमानत या केस से रिहाई न मिले.

ये भी पढ़ें- IAS और IPS में नहीं है सिर्फ पद का फर्क, सैलरी में भी है अंतर! जानें दोनों में से सबसे शक्तिशाली अधिकारी कौन?

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

Police Custody vs Judicial Custodydo you know

