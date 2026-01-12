Pongal 2026 Holidays: कितने दिनों तक रहेगी पोंगल की छुट्टी? यहां जानें किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल

Pongal 2026 Holidays: सर्दियों की छुट्टियों के बीच त्योहारी सीजन की शुरुआत होना बच्चों में अलग खुशी की लहर ला देता है. कुछ राज्यों में लगातार 3 दिनों के लिए स्कूल बंद रहेंगे. आइए जानते हैं कि पोंग के कारण कितने दिन और कब-कब स्कूल बंद रहेंगे.
Pongal 2026 Holidays: भारत की संस्कृति, परंपरा और खुशियों के उत्सव के तौर पर मकर संक्रांति और पोंगल जाना जाता है. दोनों ही पर्व फसल उत्सव से जुड़ा हुआ है. ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि लोगों के जमीन और दिल से जुड़ा हुआ त्योहार है. जनवरी के महीने में धूप, हरियाली और फसल के जश्न के रूप में पोंगल और मकर संक्रांति मनाया जाता है. पोंगल क्यों मनाते हैं और कितने दिनों के लिए पोंगल की छुट्टी रहेगी? कहां-कहां पोंगल के अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे? आइए इन सबके बारे में जानते हैं.
पोंगल क्यों मनाया जाता है?
दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समेत कर्नाटक जैसे अन्य दक्षिणी क्षेत्रों में मनाया जाने वाला त्योहार पोंगल को मकर संक्रांति के साथ ही मनाया जाता है. ये चार दिवसीय प्रमुख फसल उत्सव है जो सूर्य देवता को समर्पित है. इस त्योहार को शीतकालीन फसल की समाप्ति के प्रतीक के रूप में भी मनाते हैं. पोंगल त्योहार के दिन एक पारंपरिक विधि अपनाई जाती है. इस दौरान चावल और दूध से बने एक मीठे पकवान को नए बर्तन में तैयार करते हैं जिसे समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है.
पोंगल में कितने दिनों की छुट्टी होती है?
पोंगल को 14 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है. दक्षिण भारत के अलग-अलग राज्यों में पोंगल की छुट्टी का ऐलान किया जाता है. तमिलनाडु सरकार की ओर से पोंगल की छुट्टी का ऐलान किया जा चुका है.
तमिलनाडु में कितने दिनों तक पोंगल की छुट्टी?
तमिलनाडु में कुल 3 दिनों के लिए पोंगल की छुट्टी रहेगी. 15 से 17 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे. इस राज्य की सरकार ने सरकारी दफ्तर और बैंकों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. यहां 15 जनवरी को पोंगल, 16 जनवरी को मट्टू पोंगल और तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाएगा. जबकि, 17 जनवरी को कानुम पोंगल और उझावर थिनम के कारण छुट्टी रहेगी.
किन-किन राज्यों में छुट्टी?
तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे दक्षिण राज्यों में भी पोंगल की छुट्टी रहेगी. 14 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी को अलग-अलग राज्यों में स्कूल समेत अन्य सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे. 14 जनवरी को उत्तरी भारत के कई राज्यों में मकर संक्रांति के कारण स्कूलों की छुट्टी रहेगी. हॉलिडे की पुष्टि के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.
