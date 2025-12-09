गूगल पर ये 3 अजीब शब्द क्यों हुए VIRAL? Pookie, Nonce, और Incel का मतलब जान चौंक जाएंगे आप!

Trending Slang of 2025: साल 2025 में आपने कई ऐसे शब्द सुना होगा जिसका मतलब आप नहीं जानते होंगे, इन खास शब्दों को स्लैंग माना जाता है, आज हम आपको 2025 के सबसे ज्यादा चर्चित स्लैंग के बारे में बताएंगे. एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इन शब्दों को गूगल पर इनके मतलब को जानने के लिए सबसे अधिक सर्च किया जाता है.

आज हम जिस स्लैंग के बारे में बताने जा रहे हैं उनमें Pookie, Nonce और Incel आते हैं. इनका इस्तेमाल शुरुआत में सोशल मीडिया पर अधिक किया जाता था, लेकिन समय के साथ अब इसका इस्तेमाल लोग आम जीवन में भी करते हैं, पर कुछ पुराने लोगों को इसका मतलब नहीं पता है.

पूकी (Pookie)

सोशल मीडिया पर सबसे अधिक ट्रेंड करने वाले शब्दों में से एक का नाम पूकी है, दरअसल इस शब्द का मतलब प्यारा है, किसी अपने को लोग प्यार से पूकी कहते हैं या फिर किसी क्यूट चीज को लोग पूकी कहते हैं. इतना ही नहीं कपल्स, और बड़े ब्रांड्स भी इस ट्रेंड फॉलो करने का काम कर रहे हैं. लेकिन लोगों को इस शब्द का मतलब पता नहीं है, लोग इसका मतलब समझने के लिए तेजी से गुगल पर सर्च कर रहे हैं. इस शब्द को आप हनी या स्वीटहार्ट जैसा समझ सकते हैं, जो कपल्स, पालतू जानवर या परिवार और अपने लोगों के लिए इस्तेमाल होता है.

नॉन्स (Nonce)

इस साल इंटरनेट पर नॉन्स शब्द को भी बहुत खोजा गया है. इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन जैसे तकनीकी विषयों से इसका सीधा जुड़ाव था. ऑनलाइन बातचीत और लेखों में इस शब्द का उपयोग बढ़ने के कारण, लोग इसका सही मतलब जानने के लिए गूगल पर इसे खूब ढूंढ रहे थे.

नॉन्स का मतलब है एक ऐसा नंबर या वैल्यू जिसका इस्तेमाल केवल एक बार किया जाता है. कंप्यूटिंग में, खासकर ऑनलाइन सुरक्षा के लिए किया जाता है, यह एक अद्वितीय और सिंगल-यूज संख्या होती है. यह अक्सर एक रैंडम नंबर होता है, जिसमें कभी-कभी समय की जानकारी भी शामिल होती है.

इंसेल (Incel)

अब बात करते हैं 'इंसेल' शब्द की, जिसका मतलब जानने के लिए भी लोगों के अंदर काफी उत्सुकता बनी है. यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो महिलाओं को आकर्षित नहीं कर पाते हैं. इसी कारण, ऐसे लोग अक्सर महिलाओं के प्रति विरोध या बुरी भावना रखते हैं. इंटरनेट पर इस शब्द का इस्तेमाल खासकर महिलाओं के प्रति गलत भावनाएं व्यक्त करने वाले लोगों के समूहों को दर्शाने के लिए खूब हुआ है.

