Success Story: कौन हैं IAS पवन कुमार? जिन्होंने गरीबी को दी चुनौती, मां के गहने बेच की पढ़ाई और बने अधिकारी

UPSC Success Story: आईएएस पवन कुमार उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के बलबूते अपने सपने को साकार करने का हौसला रखते हैं. आइए हम आपको उनकी संघर्षों से भरी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 13, 2025, 07:09 PM IST
Success Story: कौन हैं IAS पवन कुमार? जिन्होंने गरीबी को दी चुनौती, मां के गहने बेच की पढ़ाई और बने अधिकारी

IAS Pawan Kumar Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में हर साल लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स शामिल होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ चंद ही उम्मीदवारों के हाथ लगती है, क्योंकि ये देश ही सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसे यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने बुनियादी संसाधनों की कमी होने के बावजूद  कई चुनौतियों का सामना  अपने सपने को मेहनत के बलबूते साकार किया और एक मिसाल बनें.

IAS पवन कुमार
हम बात कर रहे हैं आईएएस पवन कुमार की (IAS Pawan Kumar), जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के ऊंचागांव ब्लॉक के एक छोटे से गांव रघुनाथपुर के रहने वाले हैं. पवन एक गरीब किसान परिवार से आते हैं. पवन के पिता मुकेश कुमार एक मामूली किसान और मनरेगा मजदूर थे. वहीं, परिवार में मां सुमन देवी और तीन छोटी बहने हैं, जिनका नाम गोल्डी, सृष्टि और सोनिका हैं. पवन के घर में उनके पिता ही एकमात्र कमाने वाले थे, जिस कारण उनके परिवार का भरण-पोषण बहुत ही मुश्किलों से होता था. शुरू से ही परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पवन को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा. जिस कारण उन्होंने तय कर लिया था कि वो अपनी पढ़ाई के बलबूते अपने सहित अपने परिवार वालों के जीवन में बदलाव लाएंगे. 

भाई के लिए बहनों ने की मजदूरी
पवन के पिता के पास केवल 4 बीघा जमीन था. वो लोग मिट्टी के एक छोटे से घर में रहते थे, जो बरसात के समय टपकती थी. पवन शुरू से ही पढ़ने-लिखने में काफी होशियार थे. उन्होंने साल 2017 में अपना इंटरमीडिएट पूरा किया. पवन के पिता चाहते थे कि उनका बेटा फौज में जाएं या फिर नौकरी करें, लेकिन शुरू से ही पवन का सपना सरकारी अधिकारी बनने का था. बेटे के इसी इच्छा को देखते हुए पिता सहित पूरे परिवार वालों ने पवन का पूरा सहयोग किया. पैसों की तंगी के कारण बेटे की पढ़ाई बीच में ही न छूट जाए, इसके लिए पवन की मां ने अपने गहने बेच दिए. पिता सहित तीनों बहनों ने दूसरों के खेतों में मजदूरी की ताकि भाई पढ़-लिखकर अफसर बन सकें. 

UPSC क्रैक कर हासिल की 239वीं रैंक
पवन के घर की आर्थिक स्थिति एक समय में इतनी खराब हो गई थी कि उनके घर में गैस सिलेंडर होने के बावजूद वो खाली पड़ा था और मां को मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना पड़ता था. हैंडपंप खराब होने के कारण सरकारी स्कूल के नल से पानी लाना पड़ता था. इन सभी दिक्कतों का सामना करते हुए भी पवन ने हौसला बनाए रखा और हर दिन 8 से 10 घंटे की पढ़ाई की. पवन की पढ़ाई के लिए उनके पिता ने 4% ब्याज पर उधार लिए और बेटे को सेकेंड हैंड मोबाइल सहित पढ़ाई के लिए जरूरी चीजें मुहैया कराई. पवन ने अपने परिवार वालों के इन सभी संघर्षों का मूल्य साल 2024 में यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक कर चुकाया. वो ऑल इंडिया रैंक 239वीं के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद के लिए चयनित हुए. पवन की सफलता सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रेरणा है. 

