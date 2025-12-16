Advertisement
Canada Work Permit: कनाडा में पढ़ाई के साथ चाहिए वर्क परमिट? न करें ये गलतियां, आवेदन हो सकता है रिजेक्ट

Canada PGWP Rejection Reason: कनाडा में पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्र डिग्री हासिल करने के बाद वर्क परमिट चाहते हैं जिसके जरिए वो वहां रहकर नौकरी कर सकते हैं. आइए पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के बारे में जानते हैं और किस वजह से नहीं मिल सकता है, ये भी जानते हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 11:25 AM IST
Canada PGWP Rejection Reason: कनाडा पढ़ाई करने के लिए जाने वाले छात्र अगर वर्क परमिट चाहते हैं तो वो उसे डिग्री पूरी करने के बाद हासिल कर सकते हैं. हालांकि, कई बार सब कुछ सही होने पर भी स्टूडेंट्स को वर्क परमिट नहीं मिल पाता है और वो बार-बार रिजेक्ट हो जाता है. पिछले कुछ महीनों में कई विदेशी छात्रों की ओर से शिकायत दर्ज की गई है कि उनका वर्क परमिट कैंसिल किया जा रहा है. पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट को हासिल करना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है. इसके पीछे की वजह आईआरसीसी ने बताई है, आइए इसके बारे में जानने के अलावा PGWP के बारे में जानते हैं.

PGWP आवेदन कब तक करना जरूरी?

नियम के अनुसार डिग्री हासिल करने के 180 दिनों के अंदर PGWP के लिए आवेदन करना होता है. अगर आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो छात्र के पास कनाडा में नौकरी की इजाजत नहीं होती है. वर्क परमिट के रिजक्ट होने की कई वजह हो सकती है.

किन मुख्य वजह से रिजेक्ट होता है वर्क परमिट?

अगर PGWP रिजेक्ट हो रहा है तो इसकी दो मुख्य वजह हो सकती है. आवेदन पत्र में लैंग्वेज टेस्ट रिपोर्ट का मौजूद न होना और PGWP के लिए योग्य सब्जेक्ट की पढ़ाई का न होना. अगर प्रूफ ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी नहीं होती है तब भी वर्क परमिट रिजेक्ट किया जाता है. ये दोनों ही दस्तावेज जरूरी होते हैं और इन्हें अपलोड करने के लिए कोई अलग सेक्शन नहीं होता है. इन दस्तावेजों को ‘Client Information’ नामक सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं.

इन डॉक्यूमेंट को अपलोड न करना है बड़ी गलती

लैंग्वेज टेस्ट और प्रूफ ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी संबंधित डॉक्यूमेंट को सब्मिट न करना एक बड़ी गलती है. कनाडा में अगर स्टूडेंट्स को नौकरी करनी है तो उन्हें PGWP को हासिल करना होगा. जानकारी के लिए बता दें कि PGWP को 3 साल के लिए दिया जाता है और ये रिन्यू नहीं होता है. हालांकि. वीजा एक्सपायर होने पर छात्र अपनी कंपनी से स्पांसरशिप हासिल करने के बाद वर्क परमिट ले सकते हैं. इसका एक फायदा ये भी है कि PGWP पर काम करने वाले छात्र बाद में कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी भी हासिल कर सकते हैं.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

