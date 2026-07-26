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शिक्षा मंत्रालय संभालते ही एक्शन में आए प्रह्लाद जोशी, रविवार को ही बुला ली अधिकारियों की बैठक

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है. जानिए उनकी पहली बैठक, राजनीतिक सफर, बड़ी जिम्मेदारियां और नए शिक्षा मंत्री के सामने क्या चुनौतियां हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 26, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:06 PM IST
शिक्षा मंत्रालय संभालते ही एक्शन में आए प्रह्लाद जोशी, रविवार को ही बुला ली अधिकारियों की बैठक

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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