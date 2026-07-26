/शिक्षा मंत्रालय संभालते ही एक्शन में आए प्रह्लाद जोशी, रविवार को ही बुला ली अधिकारियों की बैठक

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को सौंपी गई है. रविवार को उन्होंने आधिकारिक तौर पर शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया. जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली समीक्षा बैठक भी की. इस बैठक में मंत्रालय के कामकाज और आगे की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई.
हालांकि, प्रह्लाद जोशी के पास पहले से मौजूद मंत्रालय भी उनके पास ही रहेंगे. वे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ-साथ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे.
प्रह्लाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं. वे लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े रहे हैं और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है. संसद के भीतर भी वे अपनी सक्रिय भूमिका के लिए पहचाने जाते हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र से की और संगठन के लिए लंबे समय तक जमीनी स्तर पर काम किया. उनके इसी अनुभव और संगठनात्मक क्षमता के कारण उन्हें समय-समय पर बड़ी जिम्मेदारियां मिलती रही हैं.
प्रह्लाद जोशी पहली बार वर्ष 2004 में लोकसभा के लिए चुने गए थे. इसके बाद उन्होंने लगातार पांच लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ साबित की. पिछले करीब 22 वर्षों से वे संसद में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. लगातार जीत और संगठन में सक्रिय भूमिका के कारण उन्हें कर्नाटक के प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है. संसदीय अनुभव और प्रशासनिक समझ को देखते हुए उन्हें केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं.
प्रह्लाद जोशी ने केवल सांसद के रूप में ही नहीं, बल्कि संगठन में भी कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं. वे वर्ष 2012 में कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे. 2014 के बाद उन्हें लोकसभा की कई संसदीय समितियों में जिम्मेदारी मिली. वर्ष 2019 में मोदी सरकार में उन्हें संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई. तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार दिया गया. अब उनके पास शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आ गई है.
प्रह्लाद जोशी ऐसे समय में शिक्षा मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं, जब परीक्षा प्रणाली को लेकर देशभर में कई सवाल उठ रहे हैं. उनके सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को प्रभावी ढंग से लागू करना, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बढ़ाना, सीबीएसई और एनसीईआरटी से जुड़े सुधारों को आगे बढ़ाना और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करना बड़ी चुनौती होगी. छात्रों और अभिभावकों की उम्मीदें भी अब पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले समय में NEET UG परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं. परीक्षा को कंप्यूटर आधारित (CBT) बनाने की संभावना पर चर्चा चल रही है. इसके अलावा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के ढांचे में भी सुधार की तैयारी की जा रही है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भविष्य में परीक्षा दो चरणों में आयोजित करने का विकल्प भी विचाराधीन है, ताकि पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों की आशंका को कम किया जा सके. हालांकि, इन बदलावों पर अंतिम फैसला संबंधित अधिकारियों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.