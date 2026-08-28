/शिक्षा मंत्रालय में प्रल्हाद जोशी की बड़ी बैठक, स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक योजनाओं की हुई समीक्षा

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक का मुख्य उद्देश्य पहले जारी किए गए निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लेना और मंत्रालय की ओर से चल रही विभिन्न पहलों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना था. बैठक में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े कामों की स्थिति पर अधिकारियों से जानकारी ली गई.
बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के साथ-साथ स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. दोनों विभाग शिक्षा व्यवस्था के अलग-अलग स्तरों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका निभाते हैं. ऐसे में बैठक के दौरान स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक जारी पहलों की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया.
प्रल्हाद जोशी ने बैठक के दौरान पहले जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की. इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय के तहत चल रही विभिन्न पहलों पर कितना काम हुआ है, इसकी भी जानकारी ली गई. समीक्षा का उद्देश्य यह देखना था कि तय किए गए कार्यों को निर्धारित दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है या नहीं और संबंधित अधिकारियों की ओर से जरूरी फॉलो-अप किया जा रहा है या नहीं.
बैठक में केंद्रीय मंत्री ने timely execution यानी समय पर क्रियान्वयन को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जारी निर्देशों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए. किसी भी पहल या योजना की सफलता केवल उसके ऐलान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके प्रभावी और समय पर लागू होने से जुड़ी होती है. इसी वजह से बैठक में क्रियान्वयन की गति और उसकी निगरानी पर विशेष ध्यान दिया गया.
जोशी ने effective follow-up यानी प्रभावी फॉलो-अप की आवश्यकता पर भी जोर दिया. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैठक में दिए गए निर्देश और पहले तय किए गए कार्य केवल कागजों तक सीमित न रहें. संबंधित विभाग लगातार उनकी प्रगति पर नजर रखें और जहां जरूरत हो, वहां आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें.
केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा प्रणाली को हर स्तर पर मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया. इसका दायरा स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक माना गया. बैठक में चल रही पहलों की निगरानी और उनके बेहतर क्रियान्वयन को शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया.
Held a meeting with senior officials of Department of Higher Education and Department of School Education and Literacy, @EduMinOfIndia, to take stock of the progress on the directions issued and review the implementation of ongoing initiatives. Emphasised the need for timely… pic.twitter.com/57mIa739if
— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) August 26, 2026
बैठक के बाद प्रल्हाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई. इसमें जारी निर्देशों की प्रगति का जायजा लेने और मंत्रालय की विभिन्न ongoing initiatives के implementation की समीक्षा की गई.
बैठक में सामने आया मुख्य संदेश यह रहा कि शिक्षा मंत्रालय की मौजूदा पहलों के क्रियान्वयन और उनकी लगातार निगरानी पर जोर दिया जा रहा है. समय पर काम पूरा करने, निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने और प्रभावी फॉलो-अप के जरिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस रखा गया. हालांकि, इस बैठक में किसी नई योजना या बड़े नीतिगत फैसले की घोषणा का उल्लेख नहीं किया गया है.