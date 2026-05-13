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Prateek Yadav Education: मुलायम सिंह यादव के बेटे Prateek Yadav सिर्फ फिटनेस नहीं, पढ़ाई में भी थे अव्वल! ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी से किया था MBA

Prateek Yadav Educationमुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतिक यादव का 38 साल की उम्र में लखनऊ में निधन हो गया. राजनीति से दूर रहकर उन्होंने फिटनेस, रियल एस्टेट और समाज सेवा में अपनी पहचान बनाई. ब्रिटेन की University of Leeds से MBA करने वाले प्रतीक अपनी अलग लाइफस्टाइल के लिए भी चर्चित रहे.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 13, 2026, 10:24 AM IST
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Prateek Yadav Education: मुलायम सिंह यादव के बेटे Prateek Yadav सिर्फ फिटनेस नहीं, पढ़ाई में भी थे अव्वल! ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी से किया था MBA

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतिक यादव का आज यानी बुधवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया. वह सिर्फ 38 साल के थे. परिवार के लोग उन्हें सुबह इलाज के लिए सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल मौत की असली वजह साफ नहीं हो पाई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई.

क्या राजनीति से दूर बनायी थी अलग पहचान?

प्रतीक यादव का जन्म एक बड़े राजनीतिक परिवार में हुआ था. वह अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे, लेकिन उन्होंने राजनीति से दूरी बनाए रखी. उन्होंने बिजनेस और फिटनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. प्रतीक रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े थे और अपनी हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल की वजह से भी चर्चा में रहते थे. राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और न ही किसी पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाई. यही वजह थी कि उनकी पहचान राजनीति से ज्यादा बिजनेस और फिटनेस से जुड़ी रही.

क्या ब्रिटेन से की थी हाई एजुकेशन?

बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रतीक यादव पढ़ाई के मामले में भी काफी आगे थे. उन्होंने ब्रिटेन की University of Leeds से MBA की डिग्री हासिल की थी. विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारत लौटकर बिजनेस की दुनिया में कदम रखा. शिक्षा और प्रोफेशन दोनों में संतुलन बनाने वाले प्रतीक को परिवार का पढ़ा-लिखा चेहरा माना जाता था. उनकी अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें बिजनेस समझने और खुद का ब्रांड बनाने में काफी मदद की.

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क्या फिटनेस और समाज सेवा से भी जुड़ा था नाम?

प्रतीक यादव सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि फिटनेस प्रेमी भी थे. लखनऊ में उन्होंने ‘The Fitness Planet’ नाम से जिम शुरू किया था और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी चर्चा में रहे. इसके अलावा वह ‘Jeev Aashraya’ जैसी पहल से जुड़े थे, जहां बेसहारा जानवरों की देखभाल, इलाज और रेस्क्यू का काम किया जाता था. साल 2011 में उनकी शादी अपर्णा यादव से हुई थी. हालांकि हाल के महीनों में निजी रिश्तों को लेकर भी वह खबरों में रहे. अब उनके निधन के बाद परिवार, समर्थक और करीबी गहरे सदमे में हैं.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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