Pravasi Bharatiya Divas: भारत में नहीं, यहां भी रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय; 99% लोग अनजान

Pravasi Bharatiya Divas: भारत के अलावा अगर बात करें दूसरे देशों की तो कहां सबसे ज्यादा भारतीय की आबादी है? इस सवाल के जवाब में टॉप 7 देशों का नाम सबसे पहले आता है. आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी समुदाय कहां रहते हैं.
Pravasi Bharatiya Divas 2026: 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपने देश भारत लौटे थे. अपनी प्रतिभा, कर्मठता और संस्कार 7 समंदर पार कर भारत में गांधी जी का लौटना देश के गौरव को बढ़ाने वाला रहा. हर साल 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है. इस दिन भारत में बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं. सरकार की ओर से प्रवासी भारतीयों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाता है. विदेश में रहने वाले भारतीयों के सम्मान और उन्हें भारत से जुड़ने के अवसर के लिए ये दिन खास माना जाता है. दुनिया भर में किन-किन देशों में भारतीय लोगों की संख्या ज्यादा है? आज हम आपको ऐसे टॉप 7 देशों के नाम बताने जा रहे हैं.
दुनिया भर में सबसे बड़ा है भारतीय प्रवासी समुदाय
विदेश में रहकर भी देश को न भूलने वाले और भारतीय संस्कृति, संस्कार और देश की इज्जत को दुनिया भर में ऊंचा रखने वाले कई भारतीय विदेश रहते हैं. आप शायद जानते न हो लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी समुदायों में भारतीय हैं जो विदेश में रहते हैं. भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर संस्कृति तक को ग्लोबली बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं.
सबसे पहले नंबर पर अमेरिका
भारत के बाद अगर किसी देश में सबसे ज्यादा भारतीय समुदाय के रहने की बात की जाए तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है. यहां भारत के बाद सबसे ज्यादा भारतीय आबादी है. अमेरिका में लगभग 54 लाख से ज्यादा भारतीय है जिनमें स्टूडेंट्स, पेशेवर और परिवार भी शामिल हैं.
दूसरे नंबर पर इस देश का नाम
दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारतीय आबादी वाले देश की सूची में संयुक्त अरब अमीरात का नाम दूसरे नंबर पर आता है. यहां करीब 3.6 मिलियन प्रवासी भारतीय आबादी रहती है. लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात का स्थान दूसरे नंबर पर है जहां भारतीयों की आबादी ज्यादा है.
ये है प्रवासी भारतीय आबादी वाले टॉप 7 देशों की लिस्ट
