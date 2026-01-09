Advertisement
trendingNow13068483
Hindi Newsशिक्षाPravasi Bharatiya Divas: भारत में नहीं, यहां भी रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय; 99% लोग अनजान

Pravasi Bharatiya Divas: भारत में नहीं, यहां भी रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय; 99% लोग अनजान

Pravasi Bharatiya Divas: भारत के अलावा अगर बात करें दूसरे देशों की तो कहां सबसे ज्यादा भारतीय की आबादी है? इस सवाल के जवाब में टॉप 7 देशों का नाम सबसे पहले आता है. आइए जानते हैं कि सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी समुदाय कहां रहते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 11:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pravasi Bharatiya Divas: भारत में नहीं, यहां भी रहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय; 99% लोग अनजान

Pravasi Bharatiya Divas 2026: 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपने देश भारत लौटे थे. अपनी प्रतिभा, कर्मठता और संस्कार 7 समंदर पार कर भारत में गांधी जी का लौटना देश के गौरव को बढ़ाने वाला रहा. हर साल 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है. इस दिन भारत में बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं. सरकार की ओर से प्रवासी भारतीयों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाता है. विदेश में रहने वाले भारतीयों के सम्मान और उन्हें भारत से जुड़ने के अवसर के लिए ये दिन खास माना जाता है. दुनिया भर में किन-किन देशों में भारतीय लोगों की संख्या ज्यादा है? आज हम आपको ऐसे टॉप 7 देशों के नाम बताने जा रहे हैं.

दुनिया भर में सबसे बड़ा है भारतीय प्रवासी समुदाय

विदेश में रहकर भी देश को न भूलने वाले और भारतीय संस्कृति, संस्कार और देश की इज्जत को दुनिया भर में ऊंचा रखने वाले कई भारतीय विदेश रहते हैं. आप शायद जानते न हो लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी समुदायों में भारतीय हैं जो विदेश में रहते हैं. भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर संस्कृति तक को ग्लोबली बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे पहले नंबर पर अमेरिका

भारत के बाद अगर किसी देश में सबसे ज्यादा भारतीय समुदाय के रहने की बात की जाए तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है. यहां भारत के बाद सबसे ज्यादा भारतीय आबादी है. अमेरिका में लगभग 54 लाख से ज्यादा भारतीय है जिनमें स्टूडेंट्स, पेशेवर और परिवार भी शामिल हैं.

दूसरे नंबर पर इस देश का नाम

दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारतीय आबादी वाले देश की सूची में संयुक्त अरब अमीरात का नाम दूसरे नंबर पर आता है. यहां करीब 3.6 मिलियन प्रवासी भारतीय आबादी रहती है. लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात का स्थान दूसरे नंबर पर है जहां भारतीयों की आबादी ज्यादा है.

ये है प्रवासी भारतीय आबादी वाले टॉप 7 देशों की लिस्ट

  1. संयुक्त राज्य अमेरिका- 5.4 मिलियन
  2. संयुक्त अरब अमीरात- 3.6 मिलियन
  3. मलेशिया - 2.9 मिलियन
  4. कनाडा- 2.8-2.9 मिलियन
  5. सऊदी अरब- 2.5 मिलियन
  6. म्यांमार- 2.0 मिलियन
  7. यूनाइटेड किंगडम- 18.5 मिलियन

ये भी पढ़ें- GK Quiz: भारत में बादलों की राजधानी तो किसी को कहा जाता है रेत के तूफान का घर, क्या जानते हैं ऐसे राज्यों के नाम

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Pravasi Bharatiya Divas

Trending news

जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
Rahul Gandhi
जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
Maharashtra news
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
somnath temple news
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
1000 साल पहले सोमनाथ आया था गजनवी, भाजपा उसे भूलना क्यों नहीं चाहती है?
somnath temple news
1000 साल पहले सोमनाथ आया था गजनवी, भाजपा उसे भूलना क्यों नहीं चाहती है?
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
IMD
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
'बंगाल के राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ गवर्नर सीवी आनंद को मिली जान से मारने की धमकी
Bengal Governor Death Threat
'बंगाल के राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ गवर्नर सीवी आनंद को मिली जान से मारने की धमकी
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
Sunil Tatkare
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
BMC Elections 2026
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
DNA
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
DNA
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?