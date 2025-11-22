Reasoning Questions: कम समय में आपके रीजनिंग को मजबूत करेगा ये 10 सवाल-जवाब सेट, अभी करें प्रैक्टिस

Advertisement
Tricky Reasoning Questions: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के पास सभी विषयों की मजबूत जानकारी के साथ स्ट्रॉंग लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 22, 2025, 10:08 PM IST
Reasoning Tricky Questions And Answers: आज भी देश के अधिकांश युवाओं का सपना सरकारी नौकरी करने का होता है. ऐसे में अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपके पास अन्य सभी विषयों की मजबूत जानकारी के साथ स्ट्रांग लॉजिकल थिंकिंग और ट्रिकी रीजनिंग के अलग-अलग प्रकार के सवालों को हल करने का कौशल होना बहुत जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं, जो आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर करेगा. 

सवाल 1: यदि 8 का अर्थ 4 है, 6 का अर्थ 3 है, तो 20 का अर्थ क्या होगा?
जवाब: 10

सवाल 2: एक किताब में 100 पेज हैं। रमेश ने 10 पेज पढ़ लिए, अभी किताब में कितने पेज बचे हैं? 
जवाब: किताब में 100 पेज ही बचे हैं, क्योंकि रमेश ने पेज पढ़े हैं, किताब खत्म नहीं हुई है.

सवाल 3: यदि CAT = 3120 तो DOG = ?
जवाब: 4157

सवाल 4: यदि 5 = 120, 6 = 210, 7 = 336, तो 8 = ?
जवाब: 448

सवाल 5: अगर 3 बच्चे 3 घंटे में 3 खिलौने बनाते हैं, तो 6 बच्चे 6 खिलौने कितने घंटे में बनाएंगे?
जवाब: 3 घंटे 

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: कठिन नहीं, मजेदार हैं ये रीजनिंग सवाल! आप भी करें ट्राई

सवाल 6: APPLE = 5, BANANA = 6, तो ORANGE = ?
जवाब: 6

सवाल 7: 2, 6, 12, 20, ?
जवाब: 30

सवाल 8: यदि RED = 27, तो BLUE = ?
जवाब: 40 

सवाल 9: अगर MANGO = 50 और APPLE = 65 तो GRAPE = ?
जवाब: 55

सवाल 10: अगर A=1, B=2, C=3 ... Z=26, तो शब्द CAT का कोड क्या होगा?
जवाब: 24

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: तेज दिमाग वालों के लिए 10 ट्रिकी रीजनिंग सवाल, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?

