राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) में 158वें रेगुलर कोर्स और 141वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने परेड में शामिल 9 महिला कैडेट्स की मौजूदगी को अकादमी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण बताया. राष्ट्रपति ने कहा कि यह केवल भारतीय सेना के लिए ही नहीं, बल्कि महिला-नेतृत्व वाले विकास की दिशा में देश की बढ़ती प्रगति का भी प्रतीक है.
अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि महिला अधिकारियों की भागीदारी यह दिखाती है कि भारत हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि सेना में अधिकारी बनना केवल एक पद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने अधीन कार्य करने वाले जवानों का नेतृत्व करने, उनका मार्गदर्शन करने और उनकी देखभाल करने की बड़ी जिम्मेदारी भी है. उन्होंने कैडेट्स से कर्तव्य, अनुशासन और समर्पण की भावना बनाए रखने का आह्वान किया.
राष्ट्रपति ने भारतीय सैन्य अकादमी को “सम्मान, साहस और निस्वार्थ सेवा का चमकता प्रतीक” बताया. उन्होंने कहा कि यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कैडेट्स देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं. राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि इन युवा अधिकारियों का साहस, विवेक और नेतृत्व क्षमता उन्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगी. उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारी के रूप में उनका हर निर्णय देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण होगा.
राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी उल्लेख किया कि अकादमी में 29 मित्र देशों के अधिकारी कैडेट्स भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं. उनके अनुसार यह भारत की उस नीति को दर्शाता है, जिसके तहत देश दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के साथ मित्रता, सहयोग और शांतिपूर्ण संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि सैन्य प्रशिक्षण के माध्यम से देशों के बीच विश्वास और साझेदारी भी बढ़ती है.
राष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है और सुरक्षा चुनौतियां पहले से अधिक जटिल हो गई हैं. नई तकनीकों, बदलते वैश्विक हालात और आधुनिक युद्ध रणनीतियों के बीच भारतीय सेना को लगातार खुद को भविष्य के लिए तैयार रखना होगा. उन्होंने कैडेट्स को तकनीक और नवाचार को अपनाने की सलाह दी. देहरादून पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया.