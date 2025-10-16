Advertisement
Harini Amarasuriya: पिता की संपत्ति सरकार ने छीनी... 31 साल पहले पढ़ने यहां आईं, अब श्रीलंका की PM बनकर आ रहीं भारत

Prime Minister Harini Amarasuriya: भारत में तीन दिवसीय दौरे पर श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या आ रही हैं. इस दौरान शिक्षा, टेक्नोलॉजी से लेकर व्यापारिक सहयोग जैसे खास मुद्दों पर पीएम हरिनी चर्चा करेंगी. आइए इनकी जीविनी के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 07:33 AM IST
Harini Amarasuriya: पिता की संपत्ति सरकार ने छीनी... 31 साल पहले पढ़ने यहां आईं, अब श्रीलंका की PM बनकर आ रहीं भारत

Prime Minister Harini Amarasuriya: एक ऐसी प्रधानमंत्री जो कभी भारत में डिग्री हासिल करने आईं थी अब वो छात्र के रूप में नहीं बल्कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में भारत आ रही हैं. करीब 31 साल पहले पढ़ाई करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई थीं. श्रीलंका की पीएम हरिनी अमरसूर्या 16 अक्टूबर से 18 अक्टूर 2025 तक तीन दिवसीय दौरे पर भारत रहेंगी. इस दौरान पीएम हरिनी की मुलाकात भारतीय नेताओं से होगी और वो अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगी. शिक्षा से लेकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र और व्यापारिक सहयोग जैसे खास मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा की जाएगी. सिर्फ इतना ही नहीं, तीन दिवसीय दौरे के दौरान पीएम हरिनी आईआईटी दिल्ली और नीति आयोग का भी दौरा करेंगी. श्रीलंका में शिक्षा मंत्री होने के नाते वो भारत से शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र को लेकर भी चर्चा करेंगी. भारत-श्रीलंका के बीच गहरे और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंध के अलावा मजबूती बनाने वाला ये दौरा रहेगा.

31 साल पहले भारत पढ़ने आईं थीं पीएम हरिनी

पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो हरिनी अमरसूर्या ने बिशप कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर 1 साल संयुक्त राज्य अमेरिका में बिताए. इसके बाद भारत के हिंदू कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री की पढ़ाई करने के लिए 1991 में आईं. 1994 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में बैचलर डिग्री हासिल की.

5 साल के ब्रेक के बाद मास्टर और फिर पीएचडी

हिंदू कॉलेज से डिग्री हासिल करने के बाद वो श्रीलंका लौट गईं. इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम किया. इसके बाद लगभग पांच साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित मैक्वेरी विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त एवं विकासात्मक नृविज्ञान में मास्ट डिग्री हासिल की. इसके बाद पीएचडी डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और सामाजिक नृविज्ञान में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की.

सरकार ने छीन ली थी पिता की संपत्ती

6 मार्च 1970 को श्रीलंका के गाले (Galle) में जन्मी हरिनी अमरसूर्या तीनों बच्चों में सबसे छोटी थीं. उनके माता एक गृहिणी और पिता एक बागान मालिक थे. 1972 के भूमि सुधार अधिनियम के तहत उनके पिता की संपत्ति पर सरकार ने कब्जा कर लिया था जिस वजह से उनका परीवार गाले को छोड़कर कोलंबो चला गया.

श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री 

पीएचडी पूरी करने के बाद हरिनी 2011 में श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान विभाग में सीनियर लेक्चरर के रूप में रहीं. इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हैड बन गईं. राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो सितंबर 2024 में उन्हें श्रीलंका के 16वे प्रधानमंत्री की कुर्सी दी गई. इसके साथ ही वो श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनीं. प्रधानमंत्री पद से पहले ही वो दिसानायके मंत्रिमंडल में न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग और महिला के अंतरिम मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं. श्रीलंकाई संसदीय चुनाव के दौरान एनपीपी को भारी जीत हासिल हुई. इसके साथ ही वो 17वीं प्रधानमंत्री बनीं. व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या अविवाहित हैं और इनकी कोई संतान भी नहीं है.

