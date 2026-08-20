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PM Free Coaching Plan: NEET, UGC, UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी होगी फ्री! शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया काम, जानें कब और कैसे मिलेगा फायदा

PM Free Coaching Plan: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तेजी से फ्री कोचिंग की सुविधा प्रदान करने को लेकर काम कर रही है. इसे लेकर शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बैठक भी की. कब से और कहां से इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा? आइए इसके बारे में जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 20, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:39 AM IST
PM Free Coaching Plan: NEET, UGC, UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी होगी फ्री! शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया काम, जानें कब और कैसे मिलेगा फायदा
Image Credit: Free coaching for competitive exams

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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