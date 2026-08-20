/PM Free Coaching Plan: NEET, UGC, UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी होगी फ्री! शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया काम, जानें कब और कैसे मिलेगा फायदा

PM Free Coaching Plan: इस साल 15 अगस्त को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं (NEET, JEE, UPSC आदि) की मुफ्त तैयारी कराने की ऐतिहासिक घोषणा की थी. देश के युवाओं और उनके परिवारों को राहत देने वाली इस पहल को धरातल पर उतारने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने तेजी से काम शुरू कर दिया है. इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार (19 अगस्त) को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. इस बैठक में युवाओं को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए तैयार किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्यान्वयन की प्रगति का जायजा लिया गया.