/PM Free Coaching Plan: NEET, UGC, UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी होगी फ्री! शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया काम, जानें कब और कैसे मिलेगा फायदा

PM Free Coaching Plan: इस साल 15 अगस्त को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं (NEET, JEE, UPSC आदि) की मुफ्त तैयारी कराने की ऐतिहासिक घोषणा की थी. देश के युवाओं और उनके परिवारों को राहत देने वाली इस पहल को धरातल पर उतारने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने तेजी से काम शुरू कर दिया है. इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार (19 अगस्त) को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. इस बैठक में युवाओं को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए तैयार किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्यान्वयन की प्रगति का जायजा लिया गया.
शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने X पर बैठक की तस्वीर को साझा किया और पोस्ट कर लिखा कि 'माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की उस पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करना है. एक मजबूत राष्ट्रीय मंच बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो देश भर के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और व्यवस्थित तैयारी को सुलभ बनाए.'
Held a meeting with senior officials of Department of Higher Education to review the implementation of Hon’ble PM Shri @narendramodi ji’s initiative to provide free online coaching to youth preparing for competitive examinations. Focused on building a robust national platform… pic.twitter.com/OY3s7RABAD
— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) August 19, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों और उनके परिवार वालों के लिए कहा था कि वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सरकार मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान कर रही है. ऐसे गरीब और मध्यम वर्ग के उम्मीदवारों पर कम बोझ पड़ेगा और वो घर रहकर ही पढ़ाई कर सकेंगे. इसके लिए माता-पिता को अपने बच्चों को शहर से बाहर या कहीं और भेजने की जरूरत नहीं होगी, वो घर रहकर ही मुफ्त ऑनलाइन क्लास के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे.
पीएम ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आश्वासन देते हुए ऐलान किया कि अब वो कोचिंग पर खर्च होने वाले हजारों-करोड़ों रुपये की बचत कर सकते हैं. साथ ही अपने बच्चों को करीब रखकर उनकी देखभाल भी कर सकते हैं.