Narendra Modi Books: राजनेता ही नहीं, एक लेखक भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जानें PM Modi की लिखी खास किताबों के नाम

Books written by Prime Minister Narendra Modi: नरेंद्र मोदी उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदरदास मोदी है जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री मंत्री हैं. अपने राजनीतिक करियर की शुरुआती सफर के बाद ज्यादा चर्चाओं में तब से रहने लगे जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाला है. आज के समय में हर किसी की जुबां पर पीएम मोदी का नाम है. पिछले 10 सालों में अलग-अलग कारण से चर्चाओं में रहे हैं. इन्हें एक राजनेता के तौर पर तो सभी जानते हैं लेकिन ये एक लेखक भी हैं शायद इसके बारे में आपको भी जानकारी न हो. जी हां, राजनीति के साथ-साथ पोएट्री का शौक भी रखते हैं.

एग्जाम वॉरियर्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स (Exam Warriors) नामक किताब लिखी है जो पेंगुइन इंडिया के प्रकाशन में छपी हुई है. ये किताब खासतौर पर छात्रों के लिए है जिसमें एग्जाम की टेंशन से निपटने के तरीके बताए गए हैं.

कनवीनिएंट एक्शन

पीएम मोदी ने कनविनिएंट एक्शन (Convenient Action) नामक किताब लिखी है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ने को मिलेगा. इसमें जानकारी है कि कैसे वैश्विक संकट से निपटने में एक अभियान मददगार हो सकता है.

ए जर्नी: पोयम्स बाय नरेंद्र मोदी

पीएम मोदी की एक किताब का नाम ए जर्नी: पोयम्स बाय नरेंद्र मोदी (A Journey: Poems) है. प्रधानमंत्री पद से पहले गुजरात में सीएम की कुर्सी पर बैठे मोदी ने लगभग 67 कविताएं लिखी थीं जो इसी किताब में हैं. रूपा पब्लिकेशन ने ए जर्नी: पोयम्स बाय नरेंद्र मोदी नामक किताब को पब्लिश किया है.

सोशल हार्मोनी

प्रभात प्रकाशन द्वारा नरेंद्र मोदी की लिखी सोशल हार्मोनी (Social Harmony) किताब को पब्लिश किया गया है. इसमें किताब में पीएम मोदी ने आम आदमी की खुशियों से लेकर विकास यात्रा पर खास फोकस किया है.

ज्योति पुंज

ज्योति पुंज (Jyotipunj) नामक किताब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है. इसमें खास फोकस राष्ट्र सर्वोपरि को जीवन का मूलमंत्र मानने वाले लोगों पर लिखा गया है. इसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने अपनी लाइफ का कुछ भाग देश के परोपकार और सेवा के लिए समर्पित किया है.

