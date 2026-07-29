PM Research Chair के लिए आवेदन की बढ़ी आखिरी तारीख, जानिए अब कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

विदेशों में शोध और विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय मूल के शोधकर्ताओं और पेशेवरों के लिए बड़ी खबर है. शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर (PMRC) योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त 2026 कर दी है. मंत्रालय के अनुसार, इस योजना को अब तक हजारों आवेदन मिल चुके हैं. अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवारों को मौका देने के लिए आवेदन की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर (PMRC) योजना, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है. इसका उद्देश्य विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के उत्कृष्ट शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और पेशेवरों को भारत के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं और रिसर्च संस्थानों से जोड़ना है. इस पहल के जरिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाले शोध को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है. यह योजना तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है. इनमें लीड इंस्टीट्यूशन (Lead Institution), होस्ट इंस्टीट्यूशन (Host Institution) और PMRC फेलो (PMRC Fellows) शामिल हैं. योजना का संचालन देश के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को भारतीय संस्थानों के साथ जोड़कर अनुसंधान की गुणवत्ता को नई ऊंचाई देना है.
शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना के तहत अलग-अलग अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की हैं. इनमें यंग रिसर्च फेलो (YRF), सीनियर फेलो (SF) और रिसर्च चेयर (RC) शामिल हैं. इससे शुरुआती स्तर के शोधकर्ताओं से लेकर अनुभवी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों तक सभी को अपनी योग्यता के अनुसार योगदान देने का अवसर मिलेगा.
PMRC योजना के तहत चयनित फेलो केवल रिसर्च ही नहीं करेंगे, बल्कि कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाएंगे. उन्हें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाला मौलिक शोध करना होगा. इसके साथ ही वे विश्वविद्यालयों में पढ़ाएंगे, नए पाठ्यक्रम तैयार करने में सहयोग देंगे, पीएचडी, पोस्ट-डॉक्टोरल और स्नातकोत्तर छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सहयोग, संयुक्त शोध परियोजनाओं और वैज्ञानिक प्रकाशनों को भी बढ़ावा देंगे, जिससे भारत की अनुसंधान क्षमता और मजबूत हो सके.
शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि योजना को अब तक जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और हजारों आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. मंत्रालय ने कहा कि यह दुनिया भर में रह रहे भारतीय मूल के शोधकर्ताओं और पेशेवरों के लिए भारत के अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का एक सुनहरा अवसर है. यह पहल आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
इच्छुक और पात्र उम्मीदवार प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, फेलोशिप की श्रेणियां और अन्य दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 है. ऐसे में योग्य उम्मीदवारों के पास इस प्रतिष्ठित योजना से जुड़ने और भारत के अनुसंधान एवं विकास (R&D) मिशन का हिस्सा बनने का यह बेहतरीन अवसर है.