PM Research Chair के लिए आवेदन की बढ़ी आखिरी तारीख, जानिए अब कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर (PMRC) योजना, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है. इसका उद्देश्य विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के उत्कृष्ट शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और पेशेवरों को भारत के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं और रिसर्च संस्थानों से जोड़ना है. इस पहल के जरिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाले शोध को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है. यह योजना तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है. इनमें लीड इंस्टीट्यूशन (Lead Institution), होस्ट इंस्टीट्यूशन (Host Institution) और PMRC फेलो (PMRC Fellows) शामिल हैं. योजना का संचालन देश के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को भारतीय संस्थानों के साथ जोड़कर अनुसंधान की गुणवत्ता को नई ऊंचाई देना है.