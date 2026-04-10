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Hindi Newsशिक्षाSchool Fees Hike: प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, स्कूल फीस बढ़ाई तो होगी शिकायत! यहां पेरेंट्स को मिला अधिकार

School Fees Hike: प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, स्कूल फीस बढ़ाई तो होगी शिकायत! यहां पेरेंट्स को मिला अधिकार

Private School Fees Hike: प्राइवेट स्कूलों द्वारा अगर फीस ज्यादा बढ़ाई जाए या किताबों से लेकर अन्य किसी सामान को अपने ही दुकान से खरीदने के लिए मजबूर किया जाए तो ऐसे करने वाले स्कूलों पर लाखों रुपये का जुर्माना लग सकता है. अभिभावकों द्वारा स्कूल के खिलाफ शिकायत की जा सकती है. आइए पूरी डिटेल यहां जानते हैं. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 10, 2026, 12:12 PM IST
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Private School Fees Hike rule
Private School Fees Hike rule

Private School Fees Hike: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से खास सख्ती की जा रही है. अलग-अलग राज्य सरकार की ओर से स्कूलों पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. ऐसे में प्राइवेट स्कूल किसी भी अभिभावकों के साथ पैसों को ज्यादा ठग ने जैसी हरकत नहीं कर सकेंगे. नए सेशन की शुरुआत होने के साथ ही प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ा दी जाती है. अब अगर ऐसा किसी स्कूल नें की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाएगी. हाल ही में दिल्ली सरकार ने भी घोषणा की थी कि कोई भी स्कूल अपने ही यहां से किताब, यूनिफॉर्म या अन्य स्टेशनरी चीजों को खरीदने के लिए अभिभावकों पर जोर नहीं डाल सकता है. वहीं, अब नोएडा की ओर से एक खास घोषणा की गई है.

प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकते ज्यादा फीस

नोएडा की DM मेधा रूपम की ओर से ऐलान किया गया है कि अगर प्राइवेट स्कूल ज्यादा फीस बढ़ाता है तो नियम के अनुसार कार्यवाही हो सकती है. दरअसल, जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर नए नियम जारी किए हैं. अगर कोई भी स्कूल शहर में 7.23% से ज्यादा फीस बढ़ाता है तो सही नहीं होगा. अधिक फीस बढ़ाने को लेकर बच्चों के माता-पिता भी शिकायत कर सकते हैं. इतना ही नहीं, किताबों और यूनिफाॅर्म से संबंधित नियम भी जारी किए गए हैं.

फीस रेगुलेशन एक्ट 2018

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक ने ये निर्णय लिया है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) प्लस 5 फीसदी के तहत अधिकतम 7.23 प्रतिशत तक फीस में बढ़ोतरी कर सकते हैं. इसे उत्तर प्रदेश सेल्फ-फाइनेंस इंडिपेंडेंट स्कूल्स (फीस रेगुलेशन) एक्ट, 2018 के तहत जारी किया गया है. अगर कोई स्कूल इस प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाता है तो माता-पिता स्कूल की शिकायत कर सकते हैं.

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स्कूल की फीस ज्यादा बढ़ने पर कहां करें शिकायत?

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नए नियम अनुसार 7.23 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाने पर पेरेंट्स द्वारा शिकायत की जा सकती है. इसके अलावा अगर कोई अन्य समस्या भी स्कूल से संबंधित है तो अभिभावकों द्वारा शिकायत की जा सकती है. इसके लिए ऑफिशियल ईमेल आईडी feecommitteegbn@gmail.com पर मेल करना होगा.

स्कूलों पर लाखों का जुर्माना

स्कूल फीस के अलावा किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर भी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं. स्कूलों से कहा गया है कि वो NCERT किताबों को प्राथमिकता जरूर दें. किसी भी दुकान से अभिभावक स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म या अन्य सामान खरीद सकते हैं स्कूल द्वारा मजबूर नहीं किया जा सकता है. 5 साल तक स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं बदली जा सकती है. किताबें बदलने पर भी रोक लगाई गई है. अगर स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 1 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. बार-बार नियमों को तोड़ने पर स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है या कोई अन्य तरह का एक्शन लिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- नहीं आई 9वीं की नई NCERT किताबें, प्राइवेट स्कूल सप्लीमेंट्री बुक के नाम पर ठग रहा हजारों रुपये!

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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