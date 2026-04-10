School Fees Hike: प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, स्कूल फीस बढ़ाई तो होगी शिकायत! यहां पेरेंट्स को मिला अधिकार

Private School Fees Hike: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से खास सख्ती की जा रही है. अलग-अलग राज्य सरकार की ओर से स्कूलों पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. ऐसे में प्राइवेट स्कूल किसी भी अभिभावकों के साथ पैसों को ज्यादा ठग ने जैसी हरकत नहीं कर सकेंगे. नए सेशन की शुरुआत होने के साथ ही प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ा दी जाती है. अब अगर ऐसा किसी स्कूल नें की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाएगी. हाल ही में दिल्ली सरकार ने भी घोषणा की थी कि कोई भी स्कूल अपने ही यहां से किताब, यूनिफॉर्म या अन्य स्टेशनरी चीजों को खरीदने के लिए अभिभावकों पर जोर नहीं डाल सकता है. वहीं, अब नोएडा की ओर से एक खास घोषणा की गई है.

प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकते ज्यादा फीस

नोएडा की DM मेधा रूपम की ओर से ऐलान किया गया है कि अगर प्राइवेट स्कूल ज्यादा फीस बढ़ाता है तो नियम के अनुसार कार्यवाही हो सकती है. दरअसल, जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर नए नियम जारी किए हैं. अगर कोई भी स्कूल शहर में 7.23% से ज्यादा फीस बढ़ाता है तो सही नहीं होगा. अधिक फीस बढ़ाने को लेकर बच्चों के माता-पिता भी शिकायत कर सकते हैं. इतना ही नहीं, किताबों और यूनिफाॅर्म से संबंधित नियम भी जारी किए गए हैं.

फीस रेगुलेशन एक्ट 2018

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक ने ये निर्णय लिया है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) प्लस 5 फीसदी के तहत अधिकतम 7.23 प्रतिशत तक फीस में बढ़ोतरी कर सकते हैं. इसे उत्तर प्रदेश सेल्फ-फाइनेंस इंडिपेंडेंट स्कूल्स (फीस रेगुलेशन) एक्ट, 2018 के तहत जारी किया गया है. अगर कोई स्कूल इस प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाता है तो माता-पिता स्कूल की शिकायत कर सकते हैं.

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जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में फीस वृद्धि सीमा तय की गई, किताबों और स्कूल ड्रेस के बदलाव पर सीमा लगायी गई व उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। शिकायत समिति की email-id feecommitteegbn@gmail.com पर करने पर भी लिया जाएगा संज्ञान pic.twitter.com/LLQKTvDMFm — DM NOIDA Gautam Buddha Nagar (@dmgbnagar) April 8, 2026

स्कूल की फीस ज्यादा बढ़ने पर कहां करें शिकायत?

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नए नियम अनुसार 7.23 प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाने पर पेरेंट्स द्वारा शिकायत की जा सकती है. इसके अलावा अगर कोई अन्य समस्या भी स्कूल से संबंधित है तो अभिभावकों द्वारा शिकायत की जा सकती है. इसके लिए ऑफिशियल ईमेल आईडी feecommitteegbn@gmail.com पर मेल करना होगा.

स्कूलों पर लाखों का जुर्माना

स्कूल फीस के अलावा किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर भी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं. स्कूलों से कहा गया है कि वो NCERT किताबों को प्राथमिकता जरूर दें. किसी भी दुकान से अभिभावक स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म या अन्य सामान खरीद सकते हैं स्कूल द्वारा मजबूर नहीं किया जा सकता है. 5 साल तक स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं बदली जा सकती है. किताबें बदलने पर भी रोक लगाई गई है. अगर स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 1 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. बार-बार नियमों को तोड़ने पर स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है या कोई अन्य तरह का एक्शन लिया जा सकता है.

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