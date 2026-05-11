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'23 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़', Priyanka Gandhi का NEET UG परीक्षा पर बड़ा हमला, सरकार से पूछे तीखे सवाल

Priyanka Gandhi Vadra ने NEET UG 2026 में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने 23 लाख छात्रों के भविष्य, पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 11, 2026, 05:54 PM IST
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'23 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़', Priyanka Gandhi का NEET UG परीक्षा पर बड़ा हमला, सरकार से पूछे तीखे सवाल

NEET UG 2026 को लेकर एक बार फिर देशभर में चर्चा तेज हो गई है. लाखों छात्र और उनके परिवार परीक्षा से जुड़े अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इसी बीच परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों ने माहौल गर्म कर दिया है. मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर सामने आ रही खबरों के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. इस बीच कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका बयान सामने आने के बाद परीक्षा प्रणाली और पारदर्शिता को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.

क्या 23 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ?

प्रियंका गांधी ने कहा कि एक बार फिर NEET परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की खबरें सामने आई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी घटनाएं लगातार युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं. प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बार करीब 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है. उन्होंने कहा कि लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा के बाद विवाद खड़े होते हैं तो छात्रों का आत्मविश्वास टूटता है और उनके परिवारों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगता है.

माता-पिता की मेहनत पर क्यों उठे सवाल?

NEET UG 2026 जैसी परीक्षा के लिए छात्र महीनों नहीं, बल्कि कई साल तक तैयारी करते हैं. इस दौरान परिवार भी पूरी ताकत से बच्चों का साथ देते हैं. कई माता-पिता कोचिंग, किताबों और दूसरे खर्चों के लिए अपनी बचत तक लगा देते हैं ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके. प्रियंका गांधी ने कहा कि जब इतनी मेहनत और त्याग के बाद परीक्षा में गड़बड़ी की खबरें सामने आती हैं, तो सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं परिवारों को होता है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भरोसे और सपनों का सवाल है.

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सरकार से क्या पूछे गए बड़े सवाल?

प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार और Narendra Modi से सीधे सवाल करते हुए कहा कि संसद में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का क्या फायदा, अगर जमीन पर वही भ्रष्टाचार जारी है. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री युवाओं के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हें बताना चाहिए कि छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खेल कब तक चलता रहेगा. प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर राजनीतिक माहौल और गरमा गया है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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