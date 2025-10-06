Success Story: पैरेंट्स प्रोफेसर, बेटी PHD स्कॉलर, पहले अटेंप्ट में UPSC क्रैक कर पाई 112वीं रैंक, बनीं IPS

IPS Anna Sinha Success Story: भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हर साल संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा किया जाता है, जिसे सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के नाम से जाना जाता है. यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफल उम्मीदवारों की सूची में कुछ ही कैंडिडेट्स अपना नाम दर्ज कर पाते हैं. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो आइए हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं. जिन्होंने पहले प्रयास में न सिर्फ परीक्षा को क्रैक किया, बल्कि आईपीएस बन अपने सपने को हकीकत में बदला.

IPS अन्ना सिन्हा

हम बात कर रहे हैं आईपीएस अन्ना सिन्हा (IPS Anna Sinha) की, जो मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं. अन्ना के पिता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में प्रोफेसर हैं और उनकी मां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में प्रोफेसर हैं. अन्ना के घर में शुरू से ही पढ़ाई का माहौल रहा, जिस कारण वो बचपन से ही पढ़ने-लिखने में काफी होशियार थी. अन्ना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से ही पूरी की है. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया. फिर इकोनॉमिक्स में ही अंबेडकर यूनिवर्सिटी से मास्टर किया.

ये भी पढ़ें: Success Story: 5 साल की उम्र में उठा माता-पिता का साया, दादी ने सब्जी बेचकर पढ़ाया, बेइज्जती ने बदली सोच, ऐसे UPSC क्रैक कर बने IPS

Add Zee News as a Preferred Source

पहले प्रयास में क्रैक की UPSC

पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद अन्ना ने पीएचडी की डिग्री भी इकोनॉमिक्स में ही हासिल की. पीएचडी के दौरान ही उन्होंने यूपीएससी सीएसई की तैयारी शुरू कर दी. अन्ना 2022 बैच की आईपीएस ऑफिसर है, जिन्होंने साल 2021 में यूपीएससी का पहला अटेंप्ट दिया था. पहले ही अटेंप्ट में अन्ना ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया 112वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका चयन आईपीएस के पद पर हुआ. अन्ना की सफलता उनकी मेहनत, आत्मविश्वास और डिसिप्लिन जीवन का उदाहरण है, जो आज के समय में युवाओं के लिए प्रेरणा है. जानकारी के लिए बता दें, आईपीएस अन्ना सिन्हा की शादी IAS अधिकारी विधु शेखर से हुई है.

ये भी पढ़ें: Success Story: तानों से तरक्की का सफर, रिक्शेवाले के बेटे ने IAS बन सभी को दिया जवाब, पहले अटेंप्ट में UPSC क्रैक कर रचा इतिहास