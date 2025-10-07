Advertisement
trendingNow12950921
Hindi Newsशिक्षा

सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, बल्कि इस शिक्षक ने सिखा दिया जीवन का असली मतलब, हर छात्र के लिए बनें प्रेरणा

Sanjay Appan Viral Video: सोशल मीडिया पर एक टीचर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शिक्षक काफी अलग तरीके से छात्रों को जीवन का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जो हर किसी को पसंद आ रहा है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 07, 2025, 08:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, बल्कि इस शिक्षक ने सिखा दिया जीवन का असली मतलब, हर छात्र के लिए बनें प्रेरणा

Teacher Viral Video: आज के समय में सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो हर दिन वायरल होते रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ वीडियोज ऐसे भी होते हैं जो आपके सोचने और समझने के नजरिए को भी बदल देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शिक्षके छात्रों को अपने अनोखे अंदाज में जीवन जीने का पाठ पढ़ा रहा है, जो सिर्फ बच्चों को ही नहीं हर किसी को काफी पसंद आ रहा है. आप भी देखें शिक्षक का ये वीडियो..

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sanjay Appan (@sanjay_appan)

शिक्षक को हमेशा से ही समाज में बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का पिलर माना जाता है, लेकिन अब टीचर सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही नहीं रह गए बल्कि वह बच्चों को अब अलग-अलग तरीकों से पढ़ा रहे हैं. पढ़ाई भी ऐसे अनोखे अंदाज में की बच्चे उसे एक पल में समझ जाए. वायरल हो रहे इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. इतना ही नहीं वीडियो पर अब तक 19 लाख से ज्यादा व्यूज  आ चुके हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

संजय अप्पन का वायरल वीडियो
ये वीडियो है एक शिक्षक का, जिनका नाम संजय अप्पन है. वह प्रभु कृष्ण और अर्जुन के एक संवाद के जरिए बच्चों को कर्म, दान और सही उद्देश्य समझा रहे हैं. उनके पढ़ाने का ढंग इतना प्रभावशाली है कि कोई भी इसे कभी नहीं भूल सकेगा. अक्सर हम सभी किताबों में कहानियां पढ़ते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद बोर होकर उसे बंद कर देते हैं. ऐसे आज के समय में लोग उन्हीं कहानियों इस तरह से लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं कि न चाहते हुए भी लोग उसे देखना और सुनना पसंद कर रहे हैं.

स्टूडेंट्स के लिए खास मौका; कॉलेज के दिनों में भी बन जाएंगे सेल्फ-डिपेंडेंट! ट्राई करें ये पार्ट-टाइम नौकरियां

लोग कर रहे तारीफ 
वायरल वीडियो की कहानी दया और गहरे ज्ञान को दर्शाती है. शिक्षक ने वीडिया में जो कहानी सुनाई, उससे सीख मिलती है कि बिना कर्म का फल भी आपको तब मिलेगा, जब आप उसे सही तरीके से करेंगे. बता दें, इस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट करके तारीफ की है. एक ने लिखा कि काश ऐसे टीचर हमारे टाइम पर होते. वहीं दूसरे ने लिखा, ये कहानी अब पूरी उम्र याद रहेगी.  

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

Sanjay AppanSanjay Appan Story

Trending news

लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बंगाल में BJP नेताओं पर हुए हमले पर PM मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं CM ने किया पलटवार
West Bengal
बंगाल में BJP नेताओं पर हुए हमले पर PM मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं CM ने किया पलटवार
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
DNA
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
cost of making one rupee coin
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin