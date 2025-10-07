सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, बल्कि इस शिक्षक ने सिखा दिया जीवन का असली मतलब, हर छात्र के लिए बनें प्रेरणा

Teacher Viral Video: आज के समय में सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो हर दिन वायरल होते रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ वीडियोज ऐसे भी होते हैं जो आपके सोचने और समझने के नजरिए को भी बदल देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शिक्षके छात्रों को अपने अनोखे अंदाज में जीवन जीने का पाठ पढ़ा रहा है, जो सिर्फ बच्चों को ही नहीं हर किसी को काफी पसंद आ रहा है. आप भी देखें शिक्षक का ये वीडियो..

शिक्षक को हमेशा से ही समाज में बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का पिलर माना जाता है, लेकिन अब टीचर सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही नहीं रह गए बल्कि वह बच्चों को अब अलग-अलग तरीकों से पढ़ा रहे हैं. पढ़ाई भी ऐसे अनोखे अंदाज में की बच्चे उसे एक पल में समझ जाए. वायरल हो रहे इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. इतना ही नहीं वीडियो पर अब तक 19 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

संजय अप्पन का वायरल वीडियो

ये वीडियो है एक शिक्षक का, जिनका नाम संजय अप्पन है. वह प्रभु कृष्ण और अर्जुन के एक संवाद के जरिए बच्चों को कर्म, दान और सही उद्देश्य समझा रहे हैं. उनके पढ़ाने का ढंग इतना प्रभावशाली है कि कोई भी इसे कभी नहीं भूल सकेगा. अक्सर हम सभी किताबों में कहानियां पढ़ते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद बोर होकर उसे बंद कर देते हैं. ऐसे आज के समय में लोग उन्हीं कहानियों इस तरह से लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं कि न चाहते हुए भी लोग उसे देखना और सुनना पसंद कर रहे हैं.

स्टूडेंट्स के लिए खास मौका; कॉलेज के दिनों में भी बन जाएंगे सेल्फ-डिपेंडेंट! ट्राई करें ये पार्ट-टाइम नौकरियां

लोग कर रहे तारीफ

वायरल वीडियो की कहानी दया और गहरे ज्ञान को दर्शाती है. शिक्षक ने वीडिया में जो कहानी सुनाई, उससे सीख मिलती है कि बिना कर्म का फल भी आपको तब मिलेगा, जब आप उसे सही तरीके से करेंगे. बता दें, इस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट करके तारीफ की है. एक ने लिखा कि काश ऐसे टीचर हमारे टाइम पर होते. वहीं दूसरे ने लिखा, ये कहानी अब पूरी उम्र याद रहेगी.