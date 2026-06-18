आज प्रोफाइल बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा नेटवर्किंग भी है. प्रतियोगिताओं, सम्मेलनों, शोध परियोजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने से छात्रों को नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलता है. ये संपर्क भविष्य में इंटर्नशिप, नौकरी, फंडिंग या सिफारिश पत्र (LOR) हासिल करने में मदद कर सकते हैं. eduVelocity Global जैसी संस्थाएं छात्रों को CV और Resume तैयार करने, इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट, पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस, पैशन प्रोजेक्ट, पेटेंट सपोर्ट, कम्युनिटी सर्विस, वर्ल्ड स्कॉलर्स कप, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, डिबेट ट्रेनिंग, ओलंपियाड, टेक्नोलॉजी प्रतियोगिताओं, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट और समर स्कूल प्रोग्राम्स जैसी गतिविधियों के जरिए मजबूत प्रोफाइल बनाने में सहायता प्रदान कर रही हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में केवल अच्छे नंबर नहीं, बल्कि एक संतुलित और प्रभावशाली प्रोफाइल ही छात्रों को उनकी बेस्ट-फिट यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी.