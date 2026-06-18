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सिर्फ नंबर नहीं, मजबूत प्रोफाइल भी जरूरी! विदेश में एडमिशन का नया फॉर्मूला

विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज अब सिर्फ अच्छे नंबर नहीं बल्कि छात्रों की पूरी प्रोफाइल देखती हैं. जानिए कैसे इंटर्नशिप, रिसर्च, वॉलंटियरिंग, डिबेट, स्पोर्ट्स और सोशल इम्पैक्ट गतिविधियां आपके एडमिशन और करियर को मजबूत बना सकती हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 18, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:11 PM IST
सिर्फ नंबर नहीं, मजबूत प्रोफाइल भी जरूरी! विदेश में एडमिशन का नया फॉर्मूला

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